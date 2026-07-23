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На Заході назвали головну надію ЗСУ після зміни командування

The Economist вважає, що Михайло Драпатий здатен докорінно змінити українську армію, однак перед ним стоять виклики, які можуть визначити подальший перебіг війни

23 липня 2026, 11:55
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Кравцев Сергей

Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розглядається на Заході як командир нового покоління, який здатен прискорити реформування української армії та остаточно відійти від радянської моделі управління військами. Про це пише The Economist, аналізуючи кадрові зміни у військовому керівництві України.

На Заході назвали головну надію ЗСУ після зміни командування

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що 43-річний генерал здобув авторитет ще у 2014 році під час оборони Маріуполя. Тоді він очолив прорив через барикади бойовиків, а згодом успішно вивів із оточення сотні українських військових. Саме ці події заклали основу його репутації як командира, який здатен ухвалювати нестандартні рішення в критичних ситуаціях.

Після призначення командувачем Сухопутних військ наприкінці 2024 року Драпатий зробив ставку на модернізацію армії. Його ініціативи були спрямовані на реформування системи рекрутингу, ширше використання сучасних технологій, скорочення втрат особового складу та передачу більшої свободи командирам нижчих ланок. Водночас генерал продемонстрував особисту відповідальність, подавши у відставку після ракетного удару по шикуванню військових, де загинули українські бійці.

На думку військових експертів, підходи Драпатого кардинально відрізняються від стилю його попередника Олександра Сирського, якого критикували за надмірний контроль, жорсткі методи управління та високі втрати. Саме на тлі цих дискусій президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва ЗСУ.

The Economist наголошує, що новий головнокомандувач користується значною довірою як серед військових, так і в суспільстві. Водночас йому доведеться не лише продовжити модернізацію війська, а й знайти відповіді на складні виклики війни, які визначатимуть ефективність української армії найближчими роками.

Також видання "Коментарі" повідомляло – головна кадрова інтрига війни: навіщо Зеленський змінив Сирського.



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Джерело: https://www.economist.com/europe/2026/07/22/ukraines-new-military-commander-aims-to-fight-a-more-modern-war
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