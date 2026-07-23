На Западе назвали главную надежду ВСУ после смены командования

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый рассматривается на Западе как командир нового поколения, способный ускорить реформирование украинской армии и окончательно отойти от советской модели управления войсками. Об этом пишет The Economist, анализируя кадровые изменения в военном руководстве Украины.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что 43-летний генерал снискал авторитет еще в 2014 году во время обороны Мариуполя. Тогда он возглавил прорыв через баррикады боевиков, а затем успешно вывел из окружения сотни украинских военных. Именно эти события заложили основу его репутации как командира, способного принимать нестандартные решения в критических ситуациях.

После назначения командующим Сухопутными войсками в конце 2024 года Драпатий сделал ставку на модернизацию армии. Его инициативы были направлены на реформирование системы рекрутинга, более широкое использование современных технологий, сокращение потерь личного состава и передачу большей свободы командирам низших звеньев. В то же время, генерал продемонстрировал личную ответственность, подав в отставку после ракетного удара по построению военных, где погибли украинские бойцы.

По мнению военных экспертов, подходы Драпатого кардинально отличаются от стиля его предшественника Александра Сырского, критикуемого за чрезмерный контроль, жесткие методы управления и высокие потери. Именно на фоне этих дискуссий президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководства ВСУ.

The Economist отмечает, что новый главнокомандующий пользуется значительным доверием как среди военных, так и в обществе. В то же время, ему придется не только продолжить модернизацию войска, но и найти ответы на сложные вызовы войны, которые будут определять эффективность украинской армии в ближайшие годы.

Также издание "Комментарии" сообщало – главная кадровая интрига войны: зачем Зеленский сменил Сырского.