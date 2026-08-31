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На Заході назвали головний козир Києва, який нівелює військову міць Кремля

Москва намагається зламати стійкість України ударами по інфраструктурі, але стикається з нестачею союзників

31 серпня 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Росія посилює тиск на Україну ударами по енергетиці, портах та економічній інфраструктурі, проте домогтися капітуляції Києва Кремлю заважає один принциповий чинник – масштабна підтримка України з боку західних союзників. Про це пише The Wall Street Journal.

На Заході назвали головний козир Києва, який нівелює військову міць Кремля

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Україна отримує військову та економічну допомогу, використовує логістичні маршрути через Польщу, Німеччину та Румунію, а її оборонні підприємства розширюють виробництво безпосередньо у Європі. А Росія змушена вести війну переважно власними ресурсами.

Ситуацію для Москви додатково ускладнюють українські удари по нафтовій інфраструктурі. За даними видання, атаки безпілотників вивели з ладу понад третину російських нафтопереробних потужностей, що стало однією з причин паливних проблем усередині країни. При цьому український ринок продовжує отримувати пальне з Європи.

На цьому тлі Росія, за оцінками західних чиновників, дедалі активніше використовує гібридні методи – кібератаки, саботаж та інші операції тиску. Їхньою метою є не лише Україна, а й європейські уряди та суспільство, які підтримують Київ.

"Існує асиметрія у плані здатності Росії завдавати шкоди Заходу та змушувати його нести витрати за підтримку України", — заявив директор Carnegie Russia Eurasia Олександр Габуєв.

Москва практично не має союзників, які могли б одночасно завдати серйозних збитків країнам НАТО. Іран і хусити мають обмежені можливості та власні пріоритети, тоді як Китай, користуючись складнощами Росії, досягає більш вигідних умов закупівлі її енергоносіїв.

У Кремлі, як зазначає WSJ, дедалі голосніше звучать заклики атакувати європейські військові та логістичні об'єкти. Одним із можливих сценаріїв західні чиновники називають обмежений удар по одному чи двох об'єктах, пов'язаних із постачанням допомоги Україні. Для цього Росія теоретично може використовувати ракети чи захоплені українські безпілотники.

При цьому на Заході попереджають: подібна атака здатна запустити новий виток ескалації. Україна та її союзники залишають можливість посилити тиск на російську військову інфраструктуру.

Експерти зазначають, що головне питання тепер полягає не так у здатності Росії завдавати шкоди, як у тому, наскільки далеко Кремль готовий зайти, намагаючись компенсувати стратегічну перевагу України в підтримці союзників.

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Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/the-geopolitical-mismatch-driving-russia-to-threaten-the-west-9b9a5ebd
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