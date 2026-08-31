На Западе назвали главный козырь Киева, который нивелирует военную мощь Кремля

Россия усиливает давление на Украину ударами по энергетике, портам и экономической инфраструктуре, однако добиться капитуляции Киева Кремлю мешает один принципиальный фактор – масштабная поддержка Украины со стороны западных союзников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Украина получает военную и экономическую помощь, использует логистические маршруты через Польшу, Германию и Румынию, а ее оборонные предприятия расширяют производство непосредственно в Европе. Россия же вынуждена вести войну преимущественно собственными ресурсами.

Ситуацию для Москвы дополнительно осложняют украинские удары по нефтяной инфраструктуре. По данным издания, атаки беспилотников вывели из строя более трети российских нефтеперерабатывающих мощностей, что стало одной из причин топливных проблем внутри страны. При этом украинский рынок продолжает получать горючее из Европы.

На этом фоне Россия, по оценкам западных чиновников, все активнее использует гибридные методы – кибератаки, саботаж и другие операции давления. Их целью является не только Украина, но и европейские правительства и общество, поддерживающие Киев.

"Существует асимметрия в плане способности России наносить ущерб Западу и вынуждать его нести издержки за поддержку Украины", — заявил директор Carnegie Russia Eurasia Александр Габуев.

Москва практически не располагает союзниками, которые могли бы одновременно нанести серьезный ущерб странам НАТО. Иран и хуситы имеют ограниченные возможности и собственные приоритеты, тогда как Китай, пользуясь сложностями России, добивается более выгодных условий закупки ее энергоносителей.

В Кремле, как отмечает WSJ, все громче звучат призывы атаковать европейские военные и логистические объекты. Одним из возможных сценариев западные чиновники называют ограниченный удар по одному или двум объектам, связанным с поставками помощи Украине. Для этого Россия теоретически может использовать ракеты или захваченные украинские беспилотники.

При этом на Западе предупреждают: подобная атака способна запустить новый виток эскалации. У Украины и ее союзников остаются возможности усилить давление на российскую военную инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что главный вопрос теперь заключается не столько в способности России наносить ущерб, сколько в том, насколько далеко Кремль готов зайти, пытаясь компенсировать стратегическое преимущество Украины в поддержке союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль готовится к новому удару ЕС: какие санкции могут изменить игру.



