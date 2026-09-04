На Заході малюють фатальний сценарій для України: із чим прорахувався Зеленський

Україна намагається терміново посилити протиповітряну оборону перед новим опалювальним сезоном, проте стикається одразу з двома проблемами – нестачею ракет-перехоплювачів та грошей на їх закупівлю. Про це пише Politico.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Київ звернувся до партнерів з ЄС та НАТО з проханням надати додаткові комплекси ППО, боєприпаси та фінансування. Однак переговори цього тижня поки що не призвели до нових великих зобов'язань.

Найбільш складна ситуація складається із ракетами для американських Patriot. Греція, Іспанія, Японія і Південна Корея мають певні запаси, але не поспішають передавати їх Україні, прагнучи зберегти власні можливості. Додаткова проблема – світовий дефіцит перехоплювачів.

США самі намагаються поновити запаси після масштабного використання ракет в операціях проти Ірану. Виробництво Patriot та інших систем не встигає за зростаючим попитом. За словами українського чиновника, запаси ракет для Patriot у Києва фактично вичерпано.

Через натовську програму PURL Україна отримує близько 10–20 ракет Patriot на місяць, тоді як масштаби російських атак значно вищі. Лише у липні РФ запустила по Україні 195 ракет.

Водночас російські війська модернізують ударні безпілотники. Нові реактивні версії "Шахедів" здатні летіти швидше та на меншій висоті, що ускладнює їх виявлення та знищення.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими Україні потрібно близько 300 ракет Patriot. Київ також розраховує отримати AMRAAM, IRIS-T, AIM-9X, системи HAWK та інші засоби перехоплення.

Європейські країни обговорюють нові постачання. Німеччина готує додаткові рішення щодо IRIS-T, а Франція та Італія заявляли про плани передати ракети Aster 30.

Але проблема залишається не лише військовою, а й фінансовою: Київ прогнозує дефіцит оборонного бюджету приблизно в €23 млрд. На тлі загрози нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі українська влада називає посилення ППО питанням виживання країни.

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