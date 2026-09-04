На Западе рисуют фатальный сценарий для Украины: с чем просчитался Зеленский

Украина пытается срочно усилить противовоздушную оборону перед новым отопительным сезоном, однако сталкивается сразу с двумя проблемами – нехваткой ракет-перехватчиков и денег на их закупку. Об этом пишет Politico.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Киев обратился к партнерам по ЕС и НАТО с просьбой предоставить дополнительные комплексы ПВО, боеприпасы и финансирование. Однако переговоры на этой неделе пока не привели к новым крупным обязательствам.

Наиболее сложная ситуация складывается с ракетами для американских Patriot. Греция, Испания, Япония и Южная Корея располагают определенными запасами, но не спешат передавать их Украине, стремясь сохранить собственные возможности. Дополнительная проблема — мировой дефицит перехватчиков.

США сами пытаются восстановить запасы после масштабного использования ракет в операциях против Ирана. Производство Patriot и других систем не успевает за растущим спросом. По словам украинского чиновника, запасы ракет для Patriot у Киева фактически исчерпаны.

Через натовскую программу PURL Украина получает около 10–20 ракет Patriot в месяц, тогда как масштабы российских атак значительно выше. Только в июле РФ запустила по Украине 195 ракет.

Одновременно российские войска модернизируют ударные беспилотники. Новые реактивные версии "Шахедов" способны лететь быстрее и на меньшей высоте, что усложняет их обнаружение и уничтожение.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для прохождения зимы Украине необходимо около 300 ракет Patriot. Киев также рассчитывает получить AMRAAM, IRIS-T, AIM-9X, системы HAWK и другие средства перехвата.

Европейские страны обсуждают новые поставки. Германия готовит дополнительные решения по IRIS-T, а Франция и Италия заявляли о планах передать ракеты Aster 30.

Но проблема остается не только военной, но и финансовой: Киев прогнозирует дефицит оборонного бюджета примерно в €23 млрд. На фоне угрозы новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре украинские власти называют усиление ПВО вопросом выживания страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, почему Трамп передумал о лицензиях Patriot для Украины.



