На Україну полетять десятки ракет і сотні дронів: монітори попередили про страшний масований удар РФ

Російські окупаційні сили завершили етап підготовки до чергової масштабної атаки по території України. За інформацією моніторингових ресурсів, зокрема каналу "єРадар", противник заздалегідь накопичив значний арсенал засобів повітряного ураження та розмістив їх на визначених стартових позиціях. Існує висока ймовірність, що удар може бути завданий упродовж найближчих двох діб.

За наявними даними, основну ставку ворог робить на ударні безпілотники, кількість яких уже досягає приблизно 450 одиниць. Вони розміщені на кількох ключових напрямках, зокрема у Брянській області, тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї. Така дислокація дозволяє противнику атакувати різні регіони України одночасно, ускладнюючи роботу систем протиповітряної оборони.

Окрім цього, фіксується підготовка до можливого застосування більш потужного озброєння. Йдеться про гіперзвукові ракети "Кинджал", які можуть бути запущені з літаків МіГ-31К, а також про балістичні ракети "Іскандер-М" наземного базування. Комбінація різних типів озброєння свідчить про намір ворога здійснити комплексний удар із максимальним ефектом.

Аналітики звертають увагу на можливу зміну тактики. Якщо раніше атаки здебільшого відбувалися вночі, то цього разу не виключається удар у денний час. Такий підхід може бути спрямований на створення паніки серед населення, порушення роботи транспорту та дестабілізацію діяльності підприємств у розпал робочого дня.

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Росія дедалі активніше використовує дрони типу "Шахед", намагаючись виснажити українську систему ППО. Він підкреслює, що ставка робиться на масовість і відносну дешевизну таких засобів ураження, що дозволяє противнику завдавати шкоди навіть за умов протидії.

