На Украину полетят десятки ракет и сотни дронов: мониторы предупредили о страшном массированном ударе РФ

Российские оккупационные силы завершили этап подготовки к очередной масштабной атаке по территории Украины. По информации мониторинговых ресурсов, в частности канала "Ерадар", противник заранее накопил значительный арсенал средств воздушного поражения и разместил их на определенных стартовых позициях. Существует высокая вероятность, что удар может быть нанесен в ближайшие два дня.

По имеющимся данным, основную ставку враг делает на ударные беспилотники, количество которых достигает примерно 450 единиц. Они размещены на нескольких ключевых направлениях, в частности, в Брянской области, временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае. Такая дислокация позволяет противнику атаковать разные регионы Украины одновременно, усложняя работу систем противовоздушной обороны.

Кроме того, фиксируется подготовка к возможному применению более мощного вооружения. Речь идет о гиперзвуковых ракетах "Кинжал", которые могут быть запущены с самолетов МиГ-31К, а также о баллистических ракетах "Искандер-М" наземного базирования. Комбинация разных типов вооружения свидетельствует о намерении врага совершить комплексный удар с максимальным эффектом.

Аналитики обращают внимание на возможное изменение тактики. Если раньше атаки в основном происходили ночью, то в этот раз не исключается удар в дневное время. Такой подход может быть направлен на создание паники среди населения, нарушение работы транспорта и дестабилизацию деятельности предприятий в разгар рабочего дня.

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Россия все активнее использует дроны типа "Шахед", пытаясь истощить украинскую систему ПВО. Он подчеркивает, что ставка делается на массовость и относительную дешевизну таких средств поражения, что позволяет противнику наносить ущерб даже в условиях противодействия.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что из-за значительного сокращения импорта электроэнергии Украиной "Укренерго" вынуждено было восстановить графики почасовых отключений света для населения и ввести строгие ограничения для бизнеса, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.