На Україну чекає ще страшніша війна: на Заході приголомшили новими планами Путіна

Росія може готуватися до переходу війни проти України у нову, більш інтенсивну фазу. На це, за даними Newsweek, вказують одразу кілька тривожних тенденцій: Москва нарощує виробництво далекобійної зброї, посилює ракетні удари по українських містах і отримує військову допомогу від Північної Кореї.

Війна в Україні. Фото: портал "Коментарі"

Експерти зазначають, що одним із найімовірніших сценаріїв може стати посилення ударів по критичній інфраструктурі України. Особливу небезпеку становлять балістичні та гіперзвукові ракети, які важко перехоплювати. Співробітниця RUSI Емілі Ферріс вважає такий сценарій цілком можливим.

"Росія безсумнівно готується до ескалації", – зазначила Ферріс.

Водночас вона наголосила, що це ще не означає неминучого масштабного наступу після парламентських виборів у РФ. За її словами, рішення Кремля залежатиме від того, чи побачить Москва реальну можливість досягти конкретних цілей, зокрема захопити весь Донбас.

Ще одним фактором є підтримка Північної Кореї. За оцінками України, Південної Кореї та західних держав, Пхеньян передав Росії артилерійські боєприпаси, балістичні ракети та направив значний контингент військових. Його чисельність, за окремими оцінками, може сягати 50 тисяч осіб.

Водночас у Росії знову обговорюють можливість масштабнішої мобілізації. Новий призов десятків або навіть сотень тисяч людей дозволив би Кремлю компенсувати значні втрати та сформувати резерв для нового наступу. Водночас така мобілізація стала б серйозним випробуванням для російського суспільства, адже після призову 300 тисяч резервістів у 2022 році Росію охопили протести, а багато громадян виїхали за кордон.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський наразі зберігає лідерські позиції в потенційній президентській гонці, однак це не означає гарантованої перемоги на майбутніх виборах. Політолог Володимир Фесенко звернув увагу на суперечність у суспільних настроях: українці можуть підтримувати Зеленського як лідера воєнного часу, але водночас виступати за оновлення влади після завершення війни.