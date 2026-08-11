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Украину ждет еще более страшная война: на Западе ошеломили новыми планами Путина

Москва наращивает производство дальнобойного оружия, получает поддержку Пхеньяна и готовит новую волну мобилизации.

11 августа 2026, 16:05
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Клименко Елена

Россия может готовиться к переходу войны против Украины в новую, более интенсивную фазу. На это, по данным Newsweek, указывается сразу несколько тревожных тенденций: Москва наращивает производство дальнобойного оружия, усиливает ракетные удары по украинским городам и получает военную помощь от Северной Кореи.

Украину ждет еще более страшная война: на Западе ошеломили новыми планами Путина

Война в Украине. Фото: портал "Комментарии"

Эксперты отмечают, что одним из наиболее вероятных сценариев может стать усиление ударов по критической инфраструктуре Украины. Особую опасность представляют баллистические и гиперзвуковые ракеты, которые трудно перехватывать. Сотрудница RUSI Эмили Феррис считает такой сценарий вполне возможным.  

"Россия несомненно готовится к эскалации", – отметила Феррис.

В то же время, она подчеркнула, что это еще не означает неизбежного масштабного наступления после парламентских выборов в РФ. По ее словам, решение Кремля будет зависеть от того, увидит ли Москва реальную возможность достичь конкретных целей, в том числе захватить весь Донбасс.  

Еще одним фактором является поддержка Северной Кореи. По оценкам Украины, Южной Кореи и западных государств Пхеньян передал России артиллерийские боеприпасы, баллистические ракеты и направил значительный контингент военных. Его численность, по отдельным оценкам, может достигать 50 тысяч человек.  

В то же время в России вновь обсуждается возможность более масштабной мобилизации. Новый призыв десятков или даже сотен тысяч человек позволил Кремлю компенсировать значительные потери и сформировать резерв для нового наступления. В то же время, такая мобилизация стала бы серьезным испытанием для российского общества, ведь после призыва 300 тысяч резервистов в 2022 году Россию охватили протесты, а многие граждане уехали за границу.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский пока сохраняет лидерские позиции в потенциальной президентской гонке, однако это не означает гарантированной победы на предстоящих выборах. Политолог Владимир Фесенко обратил внимание на противоречие в общественных настроениях: украинцы могут поддерживать Зеленского как лидера военного времени, но вместе с тем выступать за обновление власти после завершения войны.



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