На Україну чекає новий трагічний удар РФ: на Заході шокували новим планом Путіна

Російська армія продовжує цілеспрямовано застосовувати тактику терору проти цивільного населення на півдні України. Використання безпілотників FPV для атак на мирних людей стало частиною стратегічного плану, а не випадковістю. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

За останні дні Дніпропетровщина зазнала низки жорстоких ударів: окупанти свідомо обирають для атак громадський транспорт та місця скупчення людей.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про трагедію 7 квітня. Того дня російський безпілотник FPV вразив міський автобус у Нікополі, унаслідок чого загинуло щонайменше чотири мирні жителі, а ще 24 отримали поранення. Того ж дня окупанти атакували ще один транспортний засіб у Червоногригорівській громаді, поранивши щонайменше п’ятьох людей.

Аналітики ISW називають такі дії “людським сафарі” — навмисне використання дронів для ураження цивільних цілей. Російське командування інтегрувало терор у ширшу операцію повітряного перехоплення, атакуючи не військові об’єкти, а цивільну інфраструктуру. Мета — паралізувати життя у регіоні та перекрити важливі дороги.

Нікополь та сусідні громади перебувають під постійним вогнем з лютого 2022 року, проте останнім часом атаки стали більш цинічними. 4 квітня російський дрон вдарив по місцевому ринку: загинуло п’ятеро людей, 28 отримали поранення.

ISW наголошує: навмисне завдання шкоди мирному населенню та використання людей як інструменту війни є воєнним злочином, за який Росія має нести відповідальність у міжнародних судах.

