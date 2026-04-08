Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Україну чекає новий трагічний удар РФ: на Заході шокували новим планом Путіна
На Україну чекає новий трагічний удар РФ: на Заході шокували новим планом Путіна

Західні експерти пояснюють, чому ці атаки спрямовані навмисно та як противник застосовує терор як інструмент тиску

8 квітня 2026, 08:50
Клименко Елена

Російська армія продовжує цілеспрямовано застосовувати тактику терору проти цивільного населення на півдні України. Використання безпілотників FPV для атак на мирних людей стало частиною стратегічного плану, а не випадковістю. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За останні дні Дніпропетровщина зазнала низки жорстоких ударів: окупанти свідомо обирають для атак громадський транспорт та місця скупчення людей.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про трагедію 7 квітня. Того дня російський безпілотник FPV вразив міський автобус у Нікополі, унаслідок чого загинуло щонайменше чотири мирні жителі, а ще 24 отримали поранення. Того ж дня окупанти атакували ще один транспортний засіб у Червоногригорівській громаді, поранивши щонайменше п’ятьох людей.

Аналітики ISW називають такі дії “людським сафарі” — навмисне використання дронів для ураження цивільних цілей. Російське командування інтегрувало терор у ширшу операцію повітряного перехоплення, атакуючи не військові об’єкти, а цивільну інфраструктуру. Мета — паралізувати життя у регіоні та перекрити важливі дороги.

Нікополь та сусідні громади перебувають під постійним вогнем з лютого 2022 року, проте останнім часом атаки стали більш цинічними. 4 квітня російський дрон вдарив по місцевому ринку: загинуло п’ятеро людей, 28 отримали поранення.

ISW наголошує: навмисне завдання шкоди мирному населенню та використання людей як інструменту війни є воєнним злочином, за який Росія має нести відповідальність у міжнародних судах.

Портал "Коментарі" вже писав, що глава угорського уряду Віктор Орбан може оголосити надзвичайний стан і відтермінувати парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня. Навіть якщо голосування відбудеться, прем’єр має можливість оскаржити результати, посилаючись на нібито численні зловживання, що призведе до тривалого процесу перегляду і загострення політичної кризи.

 



Джерело: https://understandingwar-org.translate.goog/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2026/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
