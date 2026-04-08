Главная Новости Общество Война с Россией Украину ждет новый трагический удар РФ: на Западе шокировали новым планом Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину ждет новый трагический удар РФ: на Западе шокировали новым планом Путина

Западные эксперты объясняют, почему эти атаки направлены намеренно и как противник применяет террор как инструмент давления.

8 апреля 2026, 08:50
Клименко Елена

Российская армия продолжает целенаправленно применять тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Использование беспилотников FPV для атак мирных людей стало частью стратегического плана, а не случайностью. Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

За последние дни Днепропетровщина испытала ряд жестоких ударов: оккупанты сознательно выбирают для атак общественный транспорт и места скопления людей.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о трагедии 7 апреля. В тот день российский беспилотник FPV поразил городской автобус в Никополе, в результате чего погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, а еще 24 получили ранения. В тот же день оккупанты атаковали еще одно транспортное средство в Красногригорьевской общине, ранив по меньшей мере пять человек.

Аналитики ISW называют такие действия "человеческим сафари" — умышленное использование дронов для поражения гражданских целей. Российское командование интегрировало террор в более широкую операцию воздушного перехвата, атакуя не военные объекты, а гражданскую инфраструктуру. Цель – парализовать жизнь в регионе и перекрыть важные дороги.

Никополь и соседние общины находятся под постоянным огнем с февраля 2022, однако в последнее время атаки стали более циничными. 4 апреля российский дрон ударил по местному рынку: погибли пять человек, 28 получили ранения.

ISW отмечает: умышленная причина вреда мирному населению и использование людей как инструмента войны является военным преступлением, за которое Россия должна нести ответственность в международных судах.

Портал "Комментарии" уже писал , что глава венгерского правительства Виктор Орбан может объявить чрезвычайное положение и отсрочить парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 12 апреля. Даже если голосование состоится, у премьера есть возможность обжаловать результаты, ссылаясь на якобы многочисленные злоупотребления, что приведет к длительному процессу пересмотра и обострения политического кризиса.



Источник: https://understandingwar-org.translate.goog/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2026/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
