Украину ждет новый трагический удар РФ: на Западе шокировали новым планом Путина

Российская армия продолжает целенаправленно применять тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Использование беспилотников FPV для атак мирных людей стало частью стратегического плана, а не случайностью. Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).

За последние дни Днепропетровщина испытала ряд жестоких ударов: оккупанты сознательно выбирают для атак общественный транспорт и места скопления людей.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о трагедии 7 апреля. В тот день российский беспилотник FPV поразил городской автобус в Никополе, в результате чего погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, а еще 24 получили ранения. В тот же день оккупанты атаковали еще одно транспортное средство в Красногригорьевской общине, ранив по меньшей мере пять человек.

Аналитики ISW называют такие действия "человеческим сафари" — умышленное использование дронов для поражения гражданских целей. Российское командование интегрировало террор в более широкую операцию воздушного перехвата, атакуя не военные объекты, а гражданскую инфраструктуру. Цель – парализовать жизнь в регионе и перекрыть важные дороги.

Никополь и соседние общины находятся под постоянным огнем с февраля 2022, однако в последнее время атаки стали более циничными. 4 апреля российский дрон ударил по местному рынку: погибли пять человек, 28 получили ранения.

ISW отмечает: умышленная причина вреда мирному населению и использование людей как инструмента войны является военным преступлением, за которое Россия должна нести ответственность в международных судах.

