На Трампа вже жодної надії: у ЄС забили на сполох через гучне фіаско в Україні

Голова Європейської ради, Антоніу Кошта, висловив думку, що Європейський Союз має бути готовий взяти на себе більшу роль у переговорах з Росією щодо завершення війни в Україні в майбутньому. Це питання набуває актуальності у зв'язку з можливим переглядом підходів до дипломатії між західними країнами та Росією. Кошта підкреслив, що наразі ЄС підтримує дипломатичні ініціативи, очолювані президентом США Дональдом Трампом, і не прагне до їхнього припинення.

Він зазначив, що важливо не переривати зусилля, які вже робляться для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні, в тому числі за сприяння США. Кошта підкреслив, що на сьогодні Європейський Союз активно підтримує Україну економічно та політично, але існує ризик того, що ситуація може змінитися.

За його словами, якщо переговори не приведуть до бажаного результату або США вирішать припинити свої зусилля, Європейський Союз має бути готовим продовжити дипломатичний процес. Це може бути необхідно, щоб забезпечити стабільний і мирний процес на довгострокову перспективу.

"Може прийти час, коли президент Трамп вирішить припинити свої дипломатичні зусилля, або вони зазнають невдачі. У такому випадку ми повинні бути готові взяти на себе відповідальність і продовжити роботу над досягненням справедливого миру", – додав Кошта.

Голова Євроради також наголосив, що на сьогодні ЄС активно застосовує економічний та політичний тиск на Росію, а також надає Україні всебічну підтримку. Однак він визнав, що в майбутньому Європейський Союз може бути змушений діяти більш рішуче, щоб досягти мирного врегулювання конфлікту.

