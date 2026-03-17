На Трампа уже никакой надежды: в ЕС забили тревогу из-за громкого фиаско в Украине

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил мнение, что Европейский Союз должен быть готов взять на себя большую роль в переговорах с Россией по завершению войны в Украине в будущем. Этот вопрос приобретает актуальность в связи с возможным пересмотром подходов к дипломатии между западными странами и Россией. Кошта подчеркнул, что в настоящее время ЕС поддерживает дипломатические инициативы, возглавляемые президентом США Дональдом Трампом, и не стремится к их прекращению.

Он отметил, что важно не прерывать уже предпринимаемые усилия для достижения длительного и справедливого мира в Украине, в том числе при содействии США. Кошта подчеркнул, что сегодня Европейский Союз активно поддерживает Украину экономически и политически, но существует риск того, что ситуация может измениться.

По его словам, если переговоры не приведут к желаемому результату или США решат прекратить усилия, Европейский Союз должен быть готов продолжить дипломатический процесс. Это может потребоваться, чтобы обеспечить стабильный и мирный процесс на долгосрочную перспективу.

"Может прийти время, когда президент Трамп решит прекратить свои дипломатические усилия, или они терпят неудачу. В таком случае мы должны быть готовы взять на себя ответственность и продолжить работу над достижением справедливого мира", — добавил Кошта.

Глава Евросовета также отметил, что на сегодняшний день ЕС активно применяет экономическое и политическое давление на Россию, а также оказывает Украине всестороннюю поддержку. Однако он признал, что в будущем Европейский Союз может быть вынужден действовать более решительно, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта.

