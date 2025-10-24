На тижні, що минає відбулося дві справді важливі зміни у війні

Українці зациклилися на "Томагавках", яких насправді може ніколи і не буде. Проте за минулий тиждень відбулося дві справді важливі зміни у війні та в її сприйнятті головними Акторами. Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт зауважує, перша важлива зміна – Володимир Путін не розраховував на те, що Дональд Трамп введе санкції і вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс.

"Гра Путіна була у дві речі: не посваритися з Трампом і виграти час. Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов в свій "Афганістан" з усіма відповідними наслідками", – зазначив Вадим Денисенко.

Він продовжує, друга важлива зміна – ввівши санкції проти Роснєфті та Лукойла Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його імперією зла. Мотиви, звичайно різні, в одного була ідеологія в іншого особиста образа, але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові санкції США проти нафтової промисловості Росії навряд чи змінять військові цілі російського диктатора, але загалом додадуть проблем російській економіці, яка й так переживає непрості часи. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли аналітики New York Times.

ЗМІ зазначає, що російські компанії давно готуються до можливості посилення санкцій, прокоментувала засновниця фірми політичної аналітики R.Politik Тетяна Станова. На її думку, Путін, як і раніше, готовий нести величезні втрати для досягнення своїх цілей. До того ж Трамп цілком може знову змінити свою думку.

Аналітики вважають, що Росія навчилася вміло обходити обмеження, використовуючи флот із сотень старих суден, не застрахованих західними компаніями, та здійснюючи операції через буферні компанії у третіх країнах.



