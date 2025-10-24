На уходящей неделе произошло две действительно важные изменения в войне

Украинцы зациклились на "Томагавках", которых действительно может никогда и не будет. Однако за прошедшую неделю произошли две действительно важные изменения в войне и ее восприятии главными Актерами. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт замечает, что первое важное изменение – Владимир Путин не рассчитывал на то, что Дональд Трамп введет санкции и считал, что и дальше сможет водить Трампа за нос.

"Игра Путина была в две вещи: не ссориться с Трампом и выиграть время. Он выиграл около девяти месяцев. И это действительно много. В дальнейшем он также будет стараться не доводить уровень ссоры до критического, но его демарш по Будапешту говорит об одном: Рубикон перейден. Он вошел в свой "Афганистан" со всеми вытекающими последствиями", – отметил Вадим Денисенко.

Он продолжает, второе важное изменение – введя санкции против Роснефти и Лукойла Трамп, по сути, стал на путь Рейгана с его империей зла. Мотивы, конечно разные, у одного была идеология у другого личного образа, но с этого пути невозможно уже сойти. Опять же, со всеми вытекающими последствиями.

СМИ отмечает, что российские компании давно готовятся к возможности ужесточения санкций, прокомментировала основательница фирмы политической аналитики R.Politik Татьяна Станова. По ее мнению, Путин по-прежнему готов нести огромные потери для достижения своих целей. К тому же Трамп вполне может снова изменить свое мнение.

Аналитики считают, что Россия научилась умело обходить ограничения, используя флот из сотен старых судов, не застрахованных западными компаниями, и совершая операции через буферные компании в третьих странах.



