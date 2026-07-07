На такий фінал зустрічі Зеленського з Трампом не очікував ніхто: названо три найгірші варіанти

Завтра, 8 липня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який відбувається у Анкарі. Київ очікує, що за результатами переговорів глав двох держав буде прийняте важливе рішення, яке допоможе наблизити завершення війни в Україні. Не менш важливим питанням для Києва є посилення протиповітряної оборони ракетами Patriot, які є єдиним ефективним засобом боротьби з російськими балістичними ракетами. Та чи стане завтрашня подія інструментом, який задовольнить українців? Портал "Коментарі" з'ясував думки трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі навряд чи стане моментом, після якого війна одразу наблизиться до завершення. Проте вона може визначити подальшу політику США щодо України на найближчі місяці. Для Києва головне завдання — переконати Вашингтон, що підтримка України є не лише питанням безпеки Європи, а й стратегічним інтересом самих Сполучених Штатів. Найімовірніше, сторони досягнуть домовленостей щодо продовження військової допомоги, але навряд чи всі рішення будуть оголошені публічно. Особливо це стосується систем Patriot і ракет до них. Після останніх масованих атак Росії проблема дефіциту перехоплювачів стала очевидною, тому США та союзники навряд чи зможуть її ігнорувати.

Чи отримає Україна додаткові ракети для ППО? Такий сценарій виглядає цілком реалістичним, хоча, ймовірно, йтиметься не про повне закриття потреб, а про термінове поповнення запасів. Водночас головний результат зустрічі залежатиме від того, чи буде готовий Трамп не лише говорити про мир, а й продемонструвати Кремлю, що тиск на Росію триватиме.

За версією чат-боту Gemini, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі 8 липня закінчиться складним компромісом, де прагматизм візьме гору над емоціями. Трамп прибув на саміт із наміром проштовхнути свій план припинення війни та змусити Європу платити більше. Зеленський, своєю чергою, використовуватиме як аргумент успішні удари по російських НПЗ, щоб показати Трампу вразливість Кремля та вигідність інвестицій в українську перемогу.

Україна гарантовано отримає нові ракети для ППО, але переважно від європейських союзників. Саміт фіксує пакет допомоги на 70 мільярдів євро на 2026 рік, де левова частина фінансується через європейські позики та двосторонні угоди. Оскільки США під керівництвом Трампа намагаються зменшити свої прямі фінансові витрати на європейську безпеку, Вашингтон навряд чи оголосить про масштабні безкоштовні пакети власних протиракет.

Водночас чат-бот Copilot вважає, що зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО в Анкарі стане важливим сигналом для України, адже головним питанням буде посилення протиповітряної оборони та постачання ракет до систем Patriot. Київ прагне отримати підтвердження довгострокової підтримки, і саме результат цих переговорів може визначити темп допомоги у найближчі місяці. Зеленський наголошує на необхідності якнайшвидшого постачання ракет, оскільки російські балістичні удари залишаються серйозною загрозою.

Попри скепсис Трампа щодо НАТО, його згода на зустріч свідчить про готовність США залишатися ключовим партнером України. Київ очікує не лише нових поставок, а й домовленостей про довгострокові механізми виробництва озброєнь разом із союзниками. Хоча негайних рішень про масові поставки може не бути, сама зустріч стане політичним сигналом, що питання ППО є пріоритетом для США та НАТО. Якщо Україна отримає підтвердження про нові ракети, це зміцнить її оборону й покаже Кремлю, що стратегія ракетного терору поступово втрачає ефективність.

Загалом усі три моделі ШІ вважають, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Анкарі, найімовірніше, стане важливим політичним кроком до посилення української протиповітряної оборони, навіть якщо рішення про передачу нових ракет до Patriot не буде оголошене одразу. Такі домовленості часто потребують додаткових консультацій зі США, виробниками озброєння та іншими союзниками по НАТО. Водночас сам факт, що питання дефіциту ракет для ППО стане однією з центральних тем переговорів, свідчитиме про усвідомлення партнерами критичності ситуації

Як вже писали "Коментарі", Київ міг уникнути таких наслідків атаки РФ, але Україні бракує ракет для ППО, а реалізація оборонних проєктів гальмується. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.