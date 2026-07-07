Завтра, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который проходит в Анкаре. Киев ожидает, что по результатам переговоров глав двух государств будет принято важное решение, которое поможет приблизить к завершению войны в Украине. Не менее важным вопросом для Киева является усиление противовоздушной обороны ракетами Patriot , единственным эффективным средством борьбы с российскими баллистическими ракетами. Станет ли завтрашнее событие инструментом, который удовлетворит украинцев? Портал "Комментарии" выяснил мнения трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре вряд ли станет моментом, после которого война сразу приблизится к концу. Однако она может определить дальнейшую политику США по Украине на ближайшие месяцы. Для Киева главная задача убедить Вашингтон, что поддержка Украины является не только вопросом безопасности Европы, но и стратегическим интересом самих Соединенных Штатов. Скорее всего, стороны достигнут договоренностей о продлении военной помощи, но вряд ли все решения будут объявлены публично. Особенно это касается систем Patriot и ракет к ним. После последних массированных атак России проблема дефицита перехватчиков стала очевидна, поэтому США и союзники вряд ли смогут ее игнорировать.

Получит ли Украина дополнительные ракеты для ПВО? Такой сценарий выглядит вполне реалистичным, хотя, вероятно, речь пойдет не о полном закрытии потребностей, а о срочном пополнении запасов. В то же время, главный результат встречи будет зависеть от того, будет ли готов Трамп не только говорить о мире, но и продемонстрировать Кремлю, что давление на Россию будет продолжаться.

По версии чат-бота Gemini , встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре 8 июля закончится сложным компромиссом, где прагматизм возобладает над эмоциями. Трамп прибыл на саммит с намерением протолкнуть свой план прекращения войны и вынудить Европу платить больше. Зеленский, в свою очередь, будет использовать в качестве аргумента успешные удары по российским НПЗ, чтобы показать Трампу уязвимость Кремля и выгодность инвестиций в украинскую победу.

Украина гарантированно получит новые ракеты для ПВО, но преимущественно европейских союзников. Саммит фиксирует пакет помощи на 70 миллиардов евро на 2026 год, где львиная часть финансируется через европейские ссуды и двусторонние соглашения. Поскольку США под руководством Трампа пытаются снизить свои прямые финансовые затраты на европейскую безопасность, Вашингтон вряд ли объявит о масштабных бесплатных пакетах собственных противоракет.

В то же время чат-бот Copilot считает, что встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО в Анкаре станет важным сигналом для Украины, ведь главным вопросом будет усиление противовоздушной обороны и поставки ракет в системы Patriot. Киев стремится получить подтверждение долгосрочной поддержки и именно результат этих переговоров может определить темп помощи в ближайшие месяцы. Зеленский отмечает необходимость скорейших поставок ракет, поскольку российские баллистические удары остаются серьезной угрозой.

Несмотря на скепсис Трампа по отношению к НАТО, его согласие на встречу свидетельствует о готовности США оставаться ключевым партнером Украины. Киев ожидает не только новых поставок, но и договоренностей о долгосрочных механизмах производства вооружений вместе с союзниками. Хотя немедленных решений о массовых поставках может не быть, сама встреча станет политическим сигналом, что вопрос ПВО является приоритетом для США и НАТО. Если Украина получит подтверждение новых ракет, это укрепит ее оборону и покажет Кремлю, что стратегия ракетного террора постепенно теряет эффективность.

В общем, все три модели ИИ считают, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Анкаре, вероятнее всего, станет важным политическим шагом к усилению украинской противовоздушной обороны, даже если решение о передаче новых ракет в Patriot не будет объявлено сразу. Такие договоренности часто нуждаются в дополнительных консультациях с США, производителями вооружения и другими союзниками по НАТО. В то же время сам факт, что вопрос дефицита ракет для ПВО станет одной из центральных тем переговоров, будет свидетельствовать об осознании партнерами критичности ситуации.

Как уже писали "Комментарии", Киев мог избежать таких последствий атаки РФ, но Украине не хватает ракет для ПВО, а реализация оборонных проектов тормозится. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян.