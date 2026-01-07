На росіян чекає страшне випробування: озвучено справжню мету ударів ЗСУ

Останніми днями атаки українських безпілотників на Москву та Московську область спрямовані на ослаблення російської протиповітряної оборони (ППО) столиці. Таку оцінку у програмі Radio NV дав військовий експерт Денис Попович.

Фото: з відкритих джерел

"Це не для створення святкових настроїв. Якщо ми кажемо про нальоти щоночі, то це, щоб цю оборону подавити і пробити. Вона у них дуже щільна", — зазначив він.

За його словами, навколо Москви розташовано близько 75 позицій комплексів "Панцирь-С1", які постійно змінюють місце дислокації. Крім того, російська сторона розгорнула мобільні вогневі групи, комплекси С-300 і С-400, а також системи радіоелектронної боротьби.

"Це для того, щоб пробити оборону Москви і досягнути їхніх центрів ухвалення рішень, досягнути обʼєктів, які можуть бути цікавими. У Московському регіоні їх вдосталь. Тому ми бачимо саме таку тенденцію", — додав експерт.

Раніше джерела у спецслужбах повідомляли про успішні атаки Центру спецоперацій "Альфа" СБУ на два обʼєкти в тилу Росії. Йшлося про арсенал №100 Головного ракетно-артилерійського управління та нафтобазу "Геркон Плюс" у селі Стрєлєцкіє Хутора Липецької області.

Крім того, російські ЗМІ повідомляли про вибухи в інших регіонах країни. Зокрема, у Ярославлі, де розташовані нафтопереробний завод і нафтобаза, а також у Пемзі та Твері. За даними повідомлень, дрони могли вразити Тверський вагонобудівний завод — одне з провідних підприємств залізничного машинобудування РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що Канада може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди, повідомив прем'єр-міністр Марк Карні. За його словами, на даному етапі це лише потенційна опція, але участь канадських сил у багатонаціональній операції матиме значно більший вплив, ніж дії однієї країни.