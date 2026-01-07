logo

BTC/USD

92652

ETH/USD

3253.27

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией россиян ждет страшное испытание: озвучена настоящая цель ударов ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

россиян ждет страшное испытание: озвучена настоящая цель ударов ВСУ

Каждую ночь украинские дроны атакуют Москву, истощая ПВО и предпочитая силы обороны.

7 января 2026, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последние дни атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область направлены на ослабление российской противовоздушной обороны столицы. Такую оценку в программе Radio NV дал военный эксперт Денис Попович.

россиян ждет страшное испытание: озвучена настоящая цель ударов ВСУ

Фото: из открытых источников

"Это не для создания праздничных настроений. Если мы говорим о налетах каждую ночь, то это чтобы эту оборону подавить и пробить. Она у них очень плотная", — отметил он.

По его словам, вокруг Москвы расположено около 75 позиций комплексов "Панцирь-С1", постоянно меняющих место дислокации. Кроме того, российская сторона развернула мобильные огневые группы, комплексы С-300 и С-400, а также радиоэлектронные системы борьбы.

"Это для того, чтобы пробить оборону Москвы и достичь их центров принятия решений, достичь объектов, которые могут быть интересны. В Московском регионе их достаточно. Поэтому мы видим именно такую тенденцию", — добавил эксперт.

Ранее источники в спецслужбах сообщали об успешных атаках Центра спецопераций "Альфа" СБУ на два объекта в тылу России. Речь шла об арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления и нефтебаза "Геркон Плюс" в селе Стрелецкие Хутора Липецкой области.

Кроме того, российские СМИ сообщали о взрывах других регионов страны. В частности, в Ярославле, где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза, а также в Пемге и Твери. По данным сообщений, дроны могли поразить Тверской вагоностроительный завод – одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что Канада может рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение, сообщил премьер-министр Марк Карни. По его словам, на данном этапе это лишь потенциальная опция, но участие канадских сил в многонациональной операции будет оказывать значительно большее влияние, чем действия одной страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости