россиян ждет страшное испытание: озвучена настоящая цель ударов ВСУ

В последние дни атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область направлены на ослабление российской противовоздушной обороны столицы. Такую оценку в программе Radio NV дал военный эксперт Денис Попович.

"Это не для создания праздничных настроений. Если мы говорим о налетах каждую ночь, то это чтобы эту оборону подавить и пробить. Она у них очень плотная", — отметил он.

По его словам, вокруг Москвы расположено около 75 позиций комплексов "Панцирь-С1", постоянно меняющих место дислокации. Кроме того, российская сторона развернула мобильные огневые группы, комплексы С-300 и С-400, а также радиоэлектронные системы борьбы.

"Это для того, чтобы пробить оборону Москвы и достичь их центров принятия решений, достичь объектов, которые могут быть интересны. В Московском регионе их достаточно. Поэтому мы видим именно такую тенденцию", — добавил эксперт.

Ранее источники в спецслужбах сообщали об успешных атаках Центра спецопераций "Альфа" СБУ на два объекта в тылу России. Речь шла об арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления и нефтебаза "Геркон Плюс" в селе Стрелецкие Хутора Липецкой области.

Кроме того, российские СМИ сообщали о взрывах других регионов страны. В частности, в Ярославле, где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза, а также в Пемге и Твери. По данным сообщений, дроны могли поразить Тверской вагоностроительный завод – одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения РФ.

