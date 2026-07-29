На Путіна можуть вплинути всього дві речі: що саме зупинить війну

Не перестає бути актуальним питання: що може вплинути на Росію, щоб ворог все ж припинив війну. Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Одним із ключових рішень має стати ухвалення законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя

Політичний експерт Володимир Горковенко зазначив в ефірі "Київ24", що російський диктатор Володимир Путін може погодитися на переговори про завершення війни в України лише за умови посилення економічного тиску на Росію та збереження стійкості української армії.

За словами Горковенка, саме успішні дії українських захисників залишаються найсильнішим аргументом у протистоянні з Росією.

"Для Путіна найбільше, що може вплинути – це наша стійкість і Збройні сили, які завдають ударів по окупаційних військах. Друге, чим може допомогти світ – це санкції", — сказав експерт.

Він наголосив, що санкційний механізм працює повільніше, ніж хотілося б Україні, однак саме економічний тиск може суттєво вплинути на можливості Кремля продовжувати війну.

Горковенко притримується думки, що одним із ключових рішень має стати ухвалення законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти Росії.

За його словами, документ став жорсткішим порівняно з початковою редакцією, а його ухвалення може стати важливим сигналом для Кремля.

"Якщо ці санкції будуть ухвалені, це буде дуже важливий крок. Навіть якщо президент США зможе тимчасово призупинити їхню дію, головне, щоб вони були затверджені", — зазначив експерт.

Від часів Радянського Союзу Росія жила коштом експорту нафти

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, повне перекриття експорту нафти та нафтопродуктів може поставити під загрозу існування Росії як держави. Наразі паливна криза в РФ лише починає набирати обертів.

За словами Загороднього, нинішні економічні процеси в Росії мають накопичувальний характер і з часом можуть охопити дедалі більше сфер.

"Це поки що лише початок. Усі нинішні процеси мають накопичувальний ефект. І перше, що відчули в Росії – нестача палива. Дефіцит палива неминуче спричинить зростання цін на все, водночас руйнуються й логістичні ланцюги. Далі почнуться проблеми з постачанням продовольства, а потім – падіння доходів і банкрутство підприємств. Згодом виникнуть проблеми й із видобутком нафти", — зазначив експерт.

Тарас Загородній вважає, що російська економіка десятиліттями залежала від експорту енергоносіїв.

"Від часів Радянського Союзу Росія жила коштом експорту нафти. Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати", — заявив експерт.

Він акцентував увагу на рішенні Росії заборонити експорт дизельного пального. За його оцінкою, це означає втрату частини валютних надходжень, а також може негативно вплинути на забезпечення армії, промисловості та аграрного сектору.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін більше не бачить виходу: чи продовжуватиме Кремль війну і оголосить мобілізацію.



