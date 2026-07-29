На Путина могут повлиять всего две вещи: что же остановит войну

Не перестает быть актуальным вопрос: что может оказать влияние на Россию, чтобы враг все же прекратил войну. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Одним из ключевых решений должно стать принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя

Политический эксперт Владимир Горковенко отметил в эфире "Киев24", что российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры о завершении войны в Украине только при усилении экономического давления на Россию и сохранении устойчивости украинской армии.

По словам Горковенко, именно успешные действия украинских защитников остаются сильнейшим доводом в противостоянии с Россией.

"Для Путина самое большое, что может повлиять – это наша устойчивость и Вооруженные силы, наносящие удары по оккупационным войскам. Второе, чем может помочь мир – это санкции", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что санкционный механизм работает медленнее, чем хотелось бы Украине, однако именно экономическое давление может оказать существенное влияние на возможности Кремля продолжать войну.

Горковенко придерживается мнения, что одним из ключевых решений должно стать принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающего ужесточение санкций против России.

По его словам, документ ужесточился по сравнению с начальной редакцией, а его принятие может стать важным сигналом для Кремля.

Если эти санкции будут приняты, это будет очень важный шаг. Даже если президент США сможет временно приостановить их действие, главное, чтобы они были утверждены", – отметил эксперт.

Со времен Советского Союза Россия жила на средства экспорта нефти.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что полное перекрытие экспорта нефти и нефтепродуктов может поставить под угрозу существование России как государства. Сейчас топливный кризис в РФ только начинает набирать обороты.

По словам Загороднего, нынешние экономические процессы в России носят накопительный характер и со временем могут охватить все больше сфер.

"Это пока только начало. Все нынешние процессы оказывают накопительный эффект. И первое, что почувствовали в России – нехватка топлива. Дефицит топлива неизбежно повлечет за собой рост цен на все, в то же время разрушаются и логистические цепи. Далее начнутся проблемы со снабжением продовольствия, а затем – падение доходов и банкротство предприятий. Со временем возникнут проблемы и с добычей нефти", — отметил эксперт.

Тарас Загородний считает, что российская экономика десятилетиями зависела от экспорта энергоносителей.

"Со времен Советского Союза Россия жила на средства экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия, как государство, просто перестанет существовать", — заявил эксперт.

Он акцентировал внимание на решении России запретить экспорт дизельного горючего. По его оценке это означает потерю части валютных поступлений, а также может негативно повлиять на обеспечение армии, промышленности и аграрного сектора.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше не видит выхода: продолжит ли Кремль войну и объявит ли мобилизацию.



