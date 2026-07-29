На Путина могут повлиять всего две вещи: что же остановит войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Не перестает быть актуальным вопрос: что может оказать влияние на Россию, чтобы враг все же прекратил войну. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Владимир Горковенко отметил в эфире "Киев24", что российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры о завершении войны в Украине только при усилении экономического давления на Россию и сохранении устойчивости украинской армии.
По словам Горковенко, именно успешные действия украинских защитников остаются сильнейшим доводом в противостоянии с Россией.
Он подчеркнул, что санкционный механизм работает медленнее, чем хотелось бы Украине, однако именно экономическое давление может оказать существенное влияние на возможности Кремля продолжать войну.
Горковенко придерживается мнения, что одним из ключевых решений должно стать принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающего ужесточение санкций против России.
По его словам, документ ужесточился по сравнению с начальной редакцией, а его принятие может стать важным сигналом для Кремля.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что полное перекрытие экспорта нефти и нефтепродуктов может поставить под угрозу существование России как государства. Сейчас топливный кризис в РФ только начинает набирать обороты.
По словам Загороднего, нынешние экономические процессы в России носят накопительный характер и со временем могут охватить все больше сфер.
Тарас Загородний считает, что российская экономика десятилетиями зависела от экспорта энергоносителей.
Он акцентировал внимание на решении России запретить экспорт дизельного горючего. По его оценке это означает потерю части валютных поступлений, а также может негативно повлиять на обеспечение армии, промышленности и аграрного сектора.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше не видит выхода: продолжит ли Кремль войну и объявит ли мобилизацию.