На Путіна може чекати жорстке повторення долі Мадуро: озвучено інтригуючу заяву

Український журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу на те, що тривала війна та міжнародна ізоляція поступово роблять авторитарних лідерів токсичними навіть для власного оточення. На його думку, приклади з інших країн, зокрема Венесуели, демонструють: коли диктатор перестає бути гарантом стабільності й прибутків, усередині системи починають визрівати альтернативні сценарії.

Фото: з відкритих джерел

Цимбалюк наголошує, що фактор внутрішніх еліт може відігравати не меншу роль, ніж зовнішній тиск. Частина великого бізнесу та чиновництва в РФ, за його словами, мислить прагматично й орієнтується не на ідеологію, а на збереження ресурсів, доступу до світових ринків і власної безпеки. У такій ситуації війна, санкції та міжнародна ізоляція перетворюються для них на серйозну проблему.

Журналіст припускає, що з часом інтереси цих груп можуть дедалі більше розходитися з політикою Кремля. Саме тому важливим стає аналіз внутрішніх процесів у Росії, динаміки впливу різних кланів та їхньої готовності до змін. Йдеться не про емоції чи симпатії до України, а про холодний розрахунок і прагнення мінімізувати втрати.

На переконання Цимбалюка, для України принципово важливо уважно відстежувати такі тенденції, адже трансформації всередині держави-агресора можуть суттєво вплинути на хід війни та майбутню безпекову архітектуру в регіоні.

Як вже писали "Коментарі", китайський підхід до врегулювання конфлікту між Росією та Україною ґрунтується на чотирьох принципах мирного вирішення, серед яких повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, а також врахування законних інтересів безпеки усіх країн. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.