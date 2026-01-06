На Путіна може чекати жорстке повторення долі Мадуро: озвучено інтригуючу заяву

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Український журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу на те, що тривала війна та міжнародна ізоляція поступово роблять авторитарних лідерів токсичними навіть для власного оточення. На його думку, приклади з інших країн, зокрема Венесуели, демонструють: коли диктатор перестає бути гарантом стабільності й прибутків, усередині системи починають визрівати альтернативні сценарії.
Фото: з відкритих джерел
Цимбалюк наголошує, що фактор внутрішніх еліт може відігравати не меншу роль, ніж зовнішній тиск. Частина великого бізнесу та чиновництва в РФ, за його словами, мислить прагматично й орієнтується не на ідеологію, а на збереження ресурсів, доступу до світових ринків і власної безпеки. У такій ситуації війна, санкції та міжнародна ізоляція перетворюються для них на серйозну проблему.
Журналіст припускає, що з часом інтереси цих груп можуть дедалі більше розходитися з політикою Кремля. Саме тому важливим стає аналіз внутрішніх процесів у Росії, динаміки впливу різних кланів та їхньої готовності до змін. Йдеться не про емоції чи симпатії до України, а про холодний розрахунок і прагнення мінімізувати втрати.
На переконання Цимбалюка, для України принципово важливо уважно відстежувати такі тенденції, адже трансформації всередині держави-агресора можуть суттєво вплинути на хід війни та майбутню безпекову архітектуру в регіоні.
Як вже писали "Коментарі", китайський підхід до врегулювання конфлікту між Росією та Україною ґрунтується на чотирьох принципах мирного вирішення, серед яких повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, а також врахування законних інтересів безпеки усіх країн. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.