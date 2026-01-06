Путина может ожидать жесткое повторение судьбы Мадуро: озвучено интригующее заявление

Украинский журналист Роман Цымбалюк обратил внимание на то, что продолжающаяся война и международная изоляция постепенно делают авторитарных лидеров токсичными даже для собственного окружения. По его мнению, примеры из других стран, в частности, Венесуэлы, демонстрируют: когда диктатор перестает быть гарантом стабильности и доходов, внутри системы начинают вызревать альтернативные сценарии.

Фото: из открытых источников

Цымбалюк отмечает, что фактор внутренних элит может играть не меньшую роль, чем внешнее давление. Часть крупного бизнеса и чиновничества в РФ, по его словам, мыслит прагматично и ориентируется не на идеологию, а на сохранение ресурсов, доступ к мировым рынкам и собственную безопасность. В такой ситуации война, санкции и международная изоляция превращаются для них в серьезную проблему.

Журналист предполагает, что со временем интересы этих групп могут все больше расходиться с политикой Кремля. Конкретно поэтому принципиальным становится анализ внутренних действий в России, динамики действия разных кланов и их готовности к переменам. Речь идет не об эмоциях или симпатиях к Украине, а о холодном расчете и стремлении минимизировать потери.

По мнению Цымбалюка, для Украины принципиально важно внимательно отслеживать такие тенденции, ведь трансформации внутри государства-агрессора могут существенно повлиять на ход войны и будущую архитектуру безопасности в регионе.

Как уже писали "Комментарии", китайский подход к урегулированию конфликта между Россией и Украиной основывается на четырех принципах мирного решения, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, включая Украину, а также учет законных интересов безопасности всех стран. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.