На Путіна чекають страшні проблеми в суді: яка витівка диктатора забезпечить його фіаско

У Росії можуть виникнути юридичні проблеми через атаки на судна в Чорному морі, зокрема поблизу берегів Болгарії. Власники кораблів і вантажів можуть вимагати компенсації за завдані збитки, а наступним кроком після дипломатичних заяв можуть стати судові позови проти РФ. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

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За словами представника ВМС, цей інцидент є вже другим подібним випадком у відкритому морі. Водночас цього разу про можливий виклик російського посла заговорила країна, у виключній морській економічній зоні якої сталася атака.

"Насправді цей кейс уже другий поспіль у відкритому морі. І цього разу країна, у виключній морській економічній зоні якої це сталося, уже вголос заговорила про виклик посла Російської Федерації. Тому, як мені здається, інших варіантів тут бути не може", — зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що відстежувати такі інциденти в Чорному морі можливо завдяки моніторингу акваторії, зокрема із застосуванням авіації. Речник ВМС також звернув увагу на те, що раніше російські удари переважно стосувалися суден, які заходили в українські порти, тоді як тепер атаки відбуваються і у відкритому морі, за межами української виключної економічної зони.

Плетенчук вважає, що після дипломатичних заяв мають розпочатися конкретні юридичні процедури. Йдеться про можливість притягнення Росії до відповідальності та запуск механізмів відшкодування збитків власникам суден і вантажів.

"Після цього, я впевнений, почнуться конкретні дії: і юридичне переслідування, і запуск механізмів компенсації, тому що всі ці судна мають власників, і вантажі мають власників. І найголовніше, ці події відбуваються з жертвами серед екіпажів", — наголосив речник.

Портал "Коментарі" вже писав, що потенційні економічні поступки Росії не гарантують, що Володимир Путін погодиться на переговори про завершення війни проти України. Навпаки, якщо Москва сприйматиме такі кроки як прояв слабкості, Кремль може продовжити тиск. Таку оцінку висловив політичний оглядач Леонід Швець, коментуючи повідомлення про так звану дизельну угоду президента США Дональда Трампа з Росією.