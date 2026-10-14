Путина ждут страшные проблемы в суде: какая затея диктатора обеспечит его фиаско

В России могут возникнуть юридические проблемы из-за атак на суда в Черном море, в частности у берегов Болгарии. Владельцы кораблей и грузов могут потребовать компенсации за нанесенный ущерб, а следующим шагом после дипломатических заявлений могут стать судебные иски против РФ. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

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По словам представителя ВМС, этот инцидент является уже вторым подобным случаем в открытом море. В то же время, о возможном вызове российского посла заговорила страна, в исключительной морской экономической зоне которой произошла атака.

"На самом деле, этот кейс уже второй подряд в открытом море. И на этот раз страна, в исключительной морской экономической зоне которой это произошло, уже вслух заговорила о вызове посла Российской Федерации. Поэтому, как мне кажется, других вариантов здесь быть не может", — отметил Плетенчук.

Он отметил, что отслеживать подобные инциденты в Черном море возможно благодаря мониторингу акватории, в том числе с применением авиации. Пресс-секретарь ВМС также обратил внимание на то, что ранее российские удары преимущественно касались судов, которые заходили в украинские порты, тогда как теперь атаки происходят и в открытом море, за пределами украинской исключительной экономической зоны.

Плетенчук считает, что после дипломатических заявлений должны начаться конкретные юридические процедуры. Речь идет о возможности привлечения России к ответственности и запуске механизмов возмещения ущерба владельцам судов и грузов.

"После этого, я уверен, начнутся конкретные действия: и юридическое преследование, и запуск механизмов компенсации, потому что все эти суда имеют владельцев, и грузы имеют владельцев. И самое главное, эти события происходят с жертвами среди экипажей", — подчеркнул спикер.

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