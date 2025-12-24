logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На переговорах щодо України обговорюється чотири підсумкові документи: у США розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

На переговорах щодо України обговорюється чотири підсумкові документи: у США розкрили деталі

У Вашингтоні заявили, що сторони одночасно обговорюють чотири документи, проте подальший прогрес залежить від позиції Москви

24 грудня 2025, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Посол США при НАТО Метью Уітакер повідомив, що в рамках поточних переговорів щодо врегулювання війни в Україні сторони одночасно обговорюють чотири ключові документи. За його словами, Вашингтон зараз зосереджений на спробі зрозуміти, на які поступки насправді готова піти Росія заради завершення бойових дій. Про це Вітакер заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

На переговорах щодо України обговорюється чотири підсумкові документи: у США розкрили деталі

Посол США в НАТО Вітакер. Фото: із відкритих джерел

В ході розмови ведуча нагадала висловлювання віце-президента США Джей Ді Венса, який зазначив, що результат мирних зусиль залишається невизначеним і багато в чому залежить від позиції Москви.

"Є чимала ймовірність, що ми прийдемо до світу, і така сама ймовірність, що цього не станеться. Поки що ми не бачимо ознак того, що Росія згодна з тим, що обговорюється за столом переговорів у Майамі", — говорив раніше Венс.

Коментуючи ці слова, Вітакер зазначив, що сторони зараз знаходяться ближче до світу, ніж будь-коли раніше, проте подальший прогрес залежить виключно від Росії. За його словами, на порядку денному перебувають одразу чотири документи, які обговорюються в режимі реального часу.

Йдеться про мирний план, що складається з 20 пунктів, пакет багатосторонніх гарантій безпеки, окремі гарантії безпеки з боку США, а також план економічного відновлення та зростання після закінчення війни.

Посол наголосив, що США чітко розуміють позицію України, проте продовжують аналізувати реальні наміри Кремля. Як приклад він вказав на масовані нічні удари, що продовжуються, по українських містах, які, за його словами, говорять самі за себе.

Вітакер також зазначив, що Росія залишається єдиною стороною конфлікту, яка публічно не висловлює стурбованості масштабами втрат. На завершення він заявив, що президент США Дональд Трамп, на його думку, є єдиним лідером, здатним посадити обидві сторони за стіл переговорів та спробувати довести процес до укладання угоди, висловивши надію на мир у період різдвяних свят.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Венс заявив про прорив у мирних переговорах України та Росії: деталі.




Джерело: https://www.foxnews.com/video/6386880389112
