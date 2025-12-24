На переговорах по Украине обсуждается четыре итоговых документа: в США раскрыли детали

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что в рамках текущих переговоров по урегулированию войны в Украине стороны одновременно обсуждают четыре ключевых документа. По его словам, Вашингтон сейчас сосредоточен на попытке понять, на какие уступки в действительности готова пойти Россия ради завершения боевых действий. Об этом Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News.

Посол США в НАТО Уитакер. Фото: из открытых источников

В ходе разговора ведущая напомнила высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что исход мирных усилий остается неопределенным и во многом зависит от позиции Москвы.

"Есть немалая вероятность, что мы придем к миру, и такая же вероятность, что этого не произойдет. Пока мы не видим признаков того, что Россия согласна с тем, что обсуждается за столом переговоров в Майами", — говорил ранее Вэнс.

Комментируя эти слова, Уитакер отметил, что стороны сейчас находятся ближе к миру, чем когда-либо прежде, однако дальнейший прогресс зависит исключительно от России. По его словам, на повестке дня находятся сразу четыре документа, которые обсуждаются в режиме реального времени.

Речь идет о мирном плане, состоящем из 20 пунктов, пакете многосторонних гарантий безопасности, отдельных гарантиях безопасности со стороны США, а также плане экономического восстановления и роста после окончания войны.

Посол подчеркнул, что США четко понимают позицию Украины, однако продолжают анализировать реальные намерения Кремля. В качестве примера он указал на продолжающиеся массированные ночные удары по украинским городам, которые, по его словам, говорят сами за себя.

Уитакер также отметил, что Россия остается единственной стороной конфликта, которая публично не выражает обеспокоенности масштабами потерь. В завершение он заявил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, является единственным лидером, способным усадить обе стороны за стол переговоров и попытаться довести процесс до заключения соглашения, выразив надежду на мир в период рождественских праздников.

