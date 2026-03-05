На одному з напрямків росіяни готуютьсправжнє пекло: у ЗСУ ошелешили заявою

На Сумському напрямку ситуація стає дедалі напруженішою, повідомив у ефірі "Київ 24" підполковник Владислав Павлик, відомий за позивним "Танжиро", командир батальйону безпілотних систем. За його словами, ворог не зменшує активність, а навпаки — нарощує свої дії в регіоні.

Фото: з відкритих джерел

"Навіть якщо на окремих ділянках інтенсивність атак не надто велика, противник постійно намагається просунути свої штурмові групи. Іноді йому це вдається, але ми оперативно реагуємо і відкидаємо його назад. В інших випадках він так і залишається на підступах. Загалом, я бачу, що ситуація постійно загострюється", — підкреслив "Танжиро".

Командир також відзначив зростання активності окупантів на території Сумщини. Особливо помітним є частіше застосування росіянами FPV-екіпажів для ведення розвідувальних та ударних операцій. Крім того, він зазначив, що окупанти почали запускати "Шахеди" навіть у денний час, що свідчить про їхню готовність до активного застосування дронів у будь-який час доби.

Нагадаємо, що наприкінці лютого моніторинговий проєкт DeepState зафіксував просування російських сил в окремих населених пунктах Сумської та Донецької областей. Йшлося про такі села, як Покровка, Никифоровка, Липівка та околиці Платонівки. Зокрема, Покровка розташована в безпосередній близькості до кордону з Росією, що робить її стратегічно важливим пунктом.

Портал "Коментарі" вже писав, що за останніми даними відстеження суден, два російські танкери з нафтою Urals, які спершу мали прямувати до Східної Азії, змінили курс і тепер направляються до індійських портів. Це свідчить про відновлення інтересу Нью-Делі до закупівлі російської сирої нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.