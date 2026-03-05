На одном из направлений россияне готовят настоящий ад: в ВСУ ошарашили заявлением

На Сумском направлении ситуация становится все более напряженной, сообщил в эфире "Киев 24" подполковник Владислав Павлик, известный по позывному "Танжиро", командир батальона беспилотных систем. По его словам, враг не уменьшает активность, а наоборот наращивает свои действия в регионе.

Фото: из открытых источников

"Даже если на отдельных участках интенсивность атак не слишком велика, противник постоянно пытается продвинуть свои штурмовые группы. Иногда ему это удается, но мы оперативно реагируем и отбрасываем его обратно. В других случаях он так и остается на подступах. В общем, я вижу, что ситуация постоянно обостряется", — подчеркнул Танжиро.

Командир также отметил рост активности окупантов на территории Сумщины. Особенно заметно чаще применение россиянами FPV-экипажей для ведения разведывательных и ударных операций. Кроме того, он отметил, что оккупанты начали запускать "Шахеды" даже в дневное время, что свидетельствует об их готовности к активному применению дронов в любое время суток.

Напомним, что в конце февраля мониторинговый проект DeepState зафиксировал продвижение российских сил в отдельных населённых пунктах Сумской и Донецкой областей. Речь шла о таких селах, как Покровка, Никифоровка, Липовка и окрестности Платоновки. В частности, Покровка расположена в непосредственной близости от границы с Россией, что делает ее стратегически важным пунктом.

Портал "Комментарии" уже писал , что по последним данным отслеживания судов, два российских танкера с нефтью Urals, которые сначала должны были направляться в Восточную Азию, изменили курс и теперь направляются в индийские порты. Это свидетельствует о возобновлении интереса Нью-Дели к закупке российской сырой нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.