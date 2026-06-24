На них полюють у першу чергу: хто став головною метою армії РФ

Незважаючи на поширену думку про те, що оператори безпілотників у відносній безпеці завдяки дистанційному управлінню технікою, реальність на полі бою виглядає зовсім інакше. Українські військові визнають: фахівці з БПЛА сьогодні входять до найпріоритетніших цілей для російських військ.

Оператори БПЛА. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Business Insider, російська армія активно простежує операторів дронів і застосовує проти них практично весь доступний арсенал озброєнь. Начальник відділу військової співпраці Сил територіальної оборони ЗСУ Тарас Березовець наголошує, що оператори безпілотників залишаються звичайними солдатами, які щодня наражаються на смертельну небезпеку.

За його словами, росіяни чудово розуміють значення дронів на сучасному полі бою. Саме тому після виявлення позиції оператора противник нерідко завдає масованих ударів артилерією, авіацією чи ракетними засобами поразки.

Українські військовослужбовці підтверджують цю оцінку. Один із операторів БПЛА розповів журналістам, що після виявлення розташування розрахунку противник використовує будь-які наявні засоби для його знищення. Через це екіпажі безпілотників змушені постійно змінювати позиції, ретельно маскуватися та працювати максимально близько до лінії фронту, щоб зберігати стійкий зв'язок із апаратами.

Додаткову складність створює незмінне технологічне протистояння між сторонами. Російські сили вдосконалюють методи пошуку операторів, а українські інженери розробляють рішення, які дозволять керувати безпілотниками з більшої відстані та знизити ризики для особового складу.

Представники українського оборонного сектору зазначають, що війна безпілотників перетворилася на безперервну гонку технологій. При цьому саме оператори дронів стають ключовим елементом цієї боротьби, оскільки здатні завдавати супротивникові серйозної шкоди без масштабного застосування традиційних сил.

Військові експерти вважають, що накопичений Україною досвід захисту підрозділів БПЛА вже зараз становить великий інтерес для західних армій, які уважно вивчають уроки сучасної війни.

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