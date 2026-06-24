На них охотятся в первую очередь: кто стал главной целью армии РФ

Несмотря на распространенное мнение о том, что операторы беспилотников находятся в относительной безопасности благодаря дистанционному управлению техникой, реальность на поле боя выглядит совершенно иначе. Украинские военные признают: специалисты по БПЛА сегодня входят в число самых приоритетных целей для российских войск.

Операторы БПЛА. Фото: из открытых источников

Как сообщает Business Insider, российская армия активно выслеживает операторов дронов и применяет против них практически весь доступный арсенал вооружений. Начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны ВСУ Тарас Березовец подчеркивает, что операторы беспилотников остаются обычными солдатами, которые ежедневно подвергаются смертельной опасности.

По его словам, россияне прекрасно понимают значение дронов на современном поле боя. Именно поэтому после обнаружения позиции оператора противник нередко наносит массированные удары артиллерией, авиацией или ракетными средствами поражения.

Украинские военнослужащие подтверждают эту оценку. Один из операторов БПЛА рассказал журналистам, что после выявления местоположения расчета противник использует любые имеющиеся средства для его уничтожения. Из-за этого экипажи беспилотников вынуждены постоянно менять позиции, тщательно маскироваться и работать максимально близко к линии фронта, чтобы сохранять устойчивую связь с аппаратами.

Дополнительную сложность создает постоянное технологическое противостояние между сторонами. Российские силы совершенствуют методы поиска операторов, а украинские инженеры разрабатывают решения, которые позволят управлять беспилотниками с большего расстояния и снизить риски для личного состава.

Представители украинского оборонного сектора отмечают, что война беспилотников превратилась в непрерывную гонку технологий. При этом именно операторы дронов становятся ключевым элементом этой борьбы, поскольку способны наносить противнику серьезный урон без масштабного применения традиционных сил.

Военные эксперты считают, что накопленный Украиной опыт защиты подразделений БПЛА уже сейчас представляет большой интерес для западных армий, которые внимательно изучают уроки современной войны.

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