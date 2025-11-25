Агенти партизанського руху "АТЕШ" у лавах 127-ї окремої розвідувальної бригади ЗС Росії та інших підрозділів повідомляють: на Херсонському напрямку катастрофічне зростання сезонних ГРВІ та грипу, що веде до критичних втрат особового складу.

На Херсонському напрямку катастрофічна ситуація серед військових РФ: що відбувається

Незважаючи на погіршення погодних умов та наближення зими, командири змушують солдатів місяцями перебувати в холодних укріпленнях без медикаментів та медичної допомоги.

Хворих відправляють до шпиталів цілими відділеннями — часто лише у критичному стані, коли лікування вже марне. Це прямий наслідок злочинної байдужості керівництва.

Проблема системна на всій лінії фронту. Підвіз провіанту, теплих речей та медикаментів не налагоджений. З настанням зими ситуація лише погіршиться, повідомляють в "АТЕШ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що користуючись негодою та туманом, який суттєво обмежував можливості застосування розвідувальних БПЛА, ворог вирішив провести шикування в Гатищанському лісі на Харківщині. В 128 окремій мотострілецькій бригаді РФ вирішили провести ранкове шикування, щоб розподіли поповнення по підрозділам. Про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Наміри супротивника були завчасно викриті за допомогою радіолокаційної розвідки та перехоплень радіоповідомлень. Як тільки м*скалі повилазили зі своїх схронів, по визначеному місцю шикування було нанесено удар артилерією. І тепер можемо читати некрологи, які почали вилазити на російських каналах. Наслідки ударів ще уточнюються, але в перехопленнях були самі різні цифри, до 50 уражених", – йдеться в повідомленні.