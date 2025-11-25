logo

На Херсонском направлении катастрофическая ситуация среди военных РФ: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

На Херсонском направлении катастрофическая ситуация среди военных РФ: что происходит

Российскую армию массово накрыли сезонные ОРВИ и грипп

25 ноября 2025, 15:52
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Агенты партизанского движения "АТЕШ" в рядах 127-й отдельной разведывательной бригады ВС России и других подразделений сообщают: на Херсонском направлении катастрофический рост сезонных ОРВИ и гриппа, что ведет к критическим потерям личного состава.

Несмотря на ухудшение погодных условий и приближение зимы, командиры заставляют солдат месяцами находиться в холодных укреплениях без медикаментов и медицинской помощи.

Больных отправляют в больницы целыми отделениями — часто только в критическом состоянии, когда лечение уже бесполезно. Это прямое следствие преступного безразличия руководства.

Проблема системна по всей линии фронта. Подвоз провианта, теплых вещей и медикаментов не отлажен. С наступлением зимы ситуация только ухудшится, сообщают в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пользуясь непогодой и туманом, существенно ограничивал возможности применения разведывательных БПЛА, враг решил провести построение в Гатищанском лесу на Харьковщине. В 128-й отдельной мотострелковой бригаде РФ решили провести утреннее построение, чтобы распределения пополнения по подразделениям. Об этом сообщили в ОТУ "Харьков".

"Намерения противника были заблаговременно разоблачены с помощью радиолокационной разведки и перехватов радиосообщений. Как только м*скали вылезли из своих схронов, по определенному месту построения был нанесен удар артиллерией. И теперь можем читать некрологи, которые начали вылезать на российские каналы. Последствия ударов еще уточняются, но в перехватах были самые разные цифры, до 50 пораженных, – говорится в сообщении.



