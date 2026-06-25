На фронті буде щось кардинальне: озвучено гучну заяву про зміни у війні

Українські військові вже найближчим часом можуть досягти суттєвих успіхів на фронті та повернути під контроль більше територій, ніж російська армія змогла захопити від початку 2026 року. Такий прогноз озвучив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходить у польському Гданську.

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За словами міністра, Росія продовжує зазнавати значних втрат через розв'язану нею війну. Йдеться не лише про людські ресурси, а й про серйозні економічні наслідки, спричинені українськими ударами по стратегічних об'єктах на території РФ. Особливу увагу Шмигаль звернув на атаки по російських нафтопереробних заводах. Він наголосив, що такі операції суттєво послаблюють економічний потенціал країни-агресора та впливають на її здатність фінансувати війну.

Міністр назвав українські далекобійні удари по НПЗ "прямими санкціями без жодних формальностей".

"Якщо підрахувати їхні втрати на полі бою, то вони платять абсолютно неймовірну ціну людськими життями. Вони також платять величезну ціну через наші удари по їхніх нафтопереробних заводах та через далекосяжні санкції", — зазначив Шмигаль.

Водночас він підкреслив, що міжнародний тиск на Москву необхідно й надалі посилювати. На його думку, саме поєднання економічних санкцій, військової підтримки України та зростаючих втрат Росії здатне змусити Кремль переглянути свою позицію.

У зв'язку з цим міністр звернувся до Сполучених Штатів, Європейського Союзу та інших партнерів із закликом не послаблювати санкційний режим.

"Тому ми просимо про продовження та посилення санкційного тиску на Росію, це призведе до страждань їхньої економіки та змусить їх сісти за стіл переговорів", — наголосив Денис Шмигаль.

Портал "Коментарі" вже писав, що заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україна змогла змінити динаміку війни з Росією та створила сприятливий момент для подальших дій. Водночас вона наголосила, що це "вікно можливостей" не залишатиметься відкритим безкінечно, тому міжнародні партнери мають максимально використати цей період для підтримки Києва.