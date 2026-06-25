На фронте будет что-то кардинальное: озвучено громкое заявление об изменениях в войне

Украинские военные уже в ближайшее время могут добиться существенных успехов на фронте и вернуть под контроль больше территорий, чем российская армия смогла захватить с начала 2026 года. Такой прогноз озвучил министр энергетики Украины Денис Шмигаль во время проходящей в польском Гданьске Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026).

Фото: из открытых источников

По словам министра, Россия продолжает нести значительные потери из-за развязанной ею войны. Речь идет не только о человеческих ресурсах, но и о серьезных экономических последствиях, вызванных украинскими ударами по стратегическим объектам на территории РФ. Особое внимание Шмигаль обратил на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он отметил, что такие операции существенно ослабляют экономический потенциал страны-агрессора и влияют на способность финансировать войну.

Министр назвал украинские дальнобойные удары по НПЗ "прямыми санкциями без каких-либо формальностей".

"Если подсчитать их потери на поле боя, то они платят совершенно невероятную цену человеческими жизнями. Они также платят огромную цену из-за наших ударов по их нефтеперерабатывающим заводам и из-за дальновидных санкций", — отметил Шмигаль.

В то же время он подчеркнул, что международное давление на Москву необходимо и дальше усиливать. По его мнению, именно сочетание экономических санкций, военной поддержки Украины и растущих потерь России способно вынудить Кремль пересмотреть свою позицию.

В связи с этим министр обратился в Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие партнеры с призывом не ослаблять санкционный режим.

"Поэтому мы просим о продолжении и усилении санкционного давления на Россию, это приведет к страданиям их экономики и заставит их сесть за стол переговоров", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Портал "Комментарии" уже писал , что заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Украина смогла изменить динамику войны с Россией и создала благоприятный момент для дальнейших действий. В то же время, она подчеркнула, что это "окно возможностей" не будет оставаться открытым бесконечно, поэтому международные партнеры должны максимально использовать этот период для поддержки Киева.