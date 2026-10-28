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На Дніпропетровщині та ще в п'яти областях ввели обмеження біля фронту

«Роботи проводитимуть лише за потреби»: у прикордонних та прифронтових регіонах змінили правила розмінування

28 жовтня 2026, 15:51
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Недилько Ксения

У Дніпропетровській області ухвалили рішення суттєво обмежити проведення планових робіт із гуманітарного розмінування територій. Нововведення стосуються виключно прифронтових районів, де очищення земель від вибухонебезпечних предметів ще не встигли розпочати.

На Дніпропетровщині та ще в п'яти областях ввели обмеження біля фронту

Ілюстративне фото

Ці безпекові заходи охоплюють території, які розташовані на відстані від 20 до 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Головним чинником для запровадження таких кроків стали високі ризики для життя фахівців.

"Причина, — пояснюють у профільних відомствах, аргументуючи вимушене призупинення очищення територій, — загроза для саперів і цивільних".

Водночас повного припинення екстрених виїздів не передбачається. Якщо виникне критична ситуація, фахівці ДСНС та вибухотехніки залучатимуться до виконання завдань, але виключно за умови відсутності прямої загрози їхньому життю від ворожих обстрілів.

"Водночас розмінування для евакуації людей, рятувальних робіт і надання допомоги, — наголошується в офіційних роз'ясненнях щодо дії нових обмежень, — проводитимуть за потреби та за умови безпекової можливості".

Дніпропетровщина стала не єдиним регіоном, де запровадили такі особливі правила безпеки. Аналогічні обмеження на планове гуманітарне очищення територій від мін та снарядів уже діють ще у п’яти прифронтових та прикордонних областях України, зокрема у Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Харківській і Сумській.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дніпропетровська область опинилася перед загрозою серйозної соціально-економічної кризи через зупинку провідних металургійних заводів та гірничорудних комбінатів. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попередив про ризик масового безробіття та закликав центральну владу переглянути бюджетну політику щодо прифронтового регіону.



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