В Днепропетровской области и еще в пяти областях ввели ограничения возле фронта

В Днепропетровской области было принято решение существенно ограничить проведение плановых работ по гуманитарному разминированию территорий. Нововведения относятся исключительно к прифронтовым районам, где очистку земель от взрывоопасных предметов еще не успели начать.

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Эти меры безопасности охватывают территории, расположенные на расстоянии от 20 до 50 километров от линии боевого столкновения. Главным фактором для введения таких шагов стали высокие риски для жизни специалистов.

"Причина, — объясняют в профильных ведомствах, аргументируя вынужденную приостановку очистки территорий, — угроза для саперов и гражданских".

В то же время полное прекращение экстренных выездов не предусматривается. Если возникнет критическая ситуация, специалисты ГСЧС и взрывотехники будут привлекаться к выполнению задач, но исключительно при отсутствии прямой угрозы их жизни от вражеских обстрелов.

"В то же время разминирование для эвакуации людей, спасательных работ и оказания помощи, — отмечается в официальных разъяснениях по поводу действия новых ограничений, — будут проводить при необходимости и при возможности безопасности".

Днепропетровщина стала не единственным регионом, где ввели такие особые правила безопасности. Аналогичные ограничения плановой гуманитарной очистки территорий от мин и снарядов уже действуют еще в пяти прифронтовых и приграничных областях Украины, в частности в Донецкой, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Днепропетровская область оказалась перед угрозой серьезного социально-экономического кризиса из-за остановки ведущих металлургических заводов и горнорудных комбинатов. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил о риске массовой безработицы и призвал центральные власти пересмотреть бюджетную политику по прифронтовому региону.