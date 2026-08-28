На аеродромі в Енгельсі СБУ дістала стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який обстрілював Україну

Українські спецпризначенці завдали болючого удару по стратегічній авіації Росії, уразивши ворожий бомбардувальник Ту-95МС безпосередньо на аеродромі "Енгельс". Успішну операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, підкресливши важливість знешкодження саме цієї повітряної цілі.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Глава держави наголосив, що ліквідація та пошкодження таких літаків є критично важливими для безпеки українських міст, адже саме ці борти є носіями крилатих ракет.

"В російському Енгельсі воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС, — повідомив Володимир Зеленський. — Саме такі літаки завдають ударів по Україні".

Ця спецоперація стала частиною масштабної масштабної відповіді Сил оборони на російську агресію. Окрім стратегічного літака, українські воїни за добу успішно атакували нафтопереробний завод у Ярославській області на відстані понад 1000 кілометрів від лінії фронту, а також дали жорстку відсіч окупантам у Чорному морі.

Президент висловив щиру вдячність захисникам за філігранну роботу та зазначив, що Росія має платити високу ціну за свої злочини.

"Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари, — резюмував Президент України. — Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна".

Завдяки успішним діям спецпризначенців, потенціал російського ракетного терору зазнав чергових суттєвих втрат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли у Кремля закінчаться бомбардувальники Ту-95 та Ту-22МЗ.