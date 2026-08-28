На аэродроме в Энгельсе СБУ получила стратегический бомбардировщик Ту-95МС, обстреливавший Украину

Украинские спецназовцы нанесли болезненный удар по стратегической авиации России, поразив вражеский бомбардировщик Ту-95МС непосредственно на аэродроме "Энгельс". Успешную операцию провели бойцы Центра специальных операций А СБУ. Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув важность обезвреживания этой воздушной цели.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава государства подчеркнул, что ликвидация и повреждение таких самолетов критически важны для безопасности украинских городов, ведь именно эти борта являются носителями крылатых ракет.

"В российском Энгельсе воины "Альфы" СБУ поразили ракетоноситель ТУ-95МС, — сообщил Владимир Зеленский. — Именно такие самолеты наносят удары по Украине".

Эта спецоперация стала частью масштабного ответа Сил обороны на российскую агрессию. Кроме стратегического самолета, украинские воины за сутки успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области на расстоянии более 1000 км от линии фронта, а также дали жесткий отпор оккупантам в Черном море.

Президент выразил искреннюю благодарность защитникам за филигранную работу и отметил, что Россия должна платить высокую цену за свои преступления.

"Спасибо за меткость всем нашим воинам! Это все ответ на их удары, – резюмировал Президент Украины. — Россияне должны чувствовать, что такое война".

Благодаря успешным действиям спецназовцев, потенциал российского ракетного террора понес очередные существенные потери.

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда у Кремля закончатся бомбардировщики Ту-95 и Ту-22МЗ.