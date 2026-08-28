На аэродроме в Энгельсе СБУ получила стратегический бомбардировщик Ту-95МС, обстреливавший Украину

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Недилько Ксения
Украинские спецназовцы нанесли болезненный удар по стратегической авиации России, поразив вражеский бомбардировщик Ту-95МС непосредственно на аэродроме "Энгельс". Успешную операцию провели бойцы Центра специальных операций А СБУ. Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув важность обезвреживания этой воздушной цели.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Глава государства подчеркнул, что ликвидация и повреждение таких самолетов критически важны для безопасности украинских городов, ведь именно эти борта являются носителями крылатых ракет.
Эта спецоперация стала частью масштабного ответа Сил обороны на российскую агрессию. Кроме стратегического самолета, украинские воины за сутки успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области на расстоянии более 1000 км от линии фронта, а также дали жесткий отпор оккупантам в Черном море.
Президент выразил искреннюю благодарность защитникам за филигранную работу и отметил, что Россия должна платить высокую цену за свои преступления.
"Спасибо за меткость всем нашим воинам! Это все ответ на их удары, – резюмировал Президент Украины. — Россияне должны чувствовать, что такое война".
Благодаря успешным действиям спецназовцев, потенциал российского ракетного террора понес очередные существенные потери.
Напомним, портал "Комментарии" писал , когда у Кремля закончатся бомбардировщики Ту-95 и Ту-22МЗ.