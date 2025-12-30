МЗС України викрило велику брехню Росії: що не так з "атакою" на резиденцію Путіна

Рубрики
Міністерство закордонних справ України публічно спростувало твердження Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна. Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва не надала жодних доказів інциденту, а самі звинувачення є елементом інформаційної маніпуляції.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга відреагував на чергові заяви РФ щодо нібито "атаки" України по резиденції Путіна.
Показово, що у Кремлі уникають конкретики. Речник Путіна Дмитро Пєсков фактично визнав відсутність доказів атаки, заявивши, що "у таких випадках докази не є обов’язковими", якщо безпілотники нібито були знищені системами ППО.
Також Сибіга у своєму повідомленні закликав всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені твердження з Кремля. За його словами "безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств і брехні".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що три країни рішуче засудили "атаку" на резиденцію Путіна попри відсутність доказів існування такої. В МЗС висловили розчарування та стурбованість таким кроком ОАЕ, Індії та Пакистану, адже жодна країна не відреагувала, коли справжня російська ракета влучила в будівлю уряду України 7 вересня 2025 року.
Також "Коментарі" писали, що Пєсков відмовився розкривати, де перебував Путін у момент заявленої Кремлем "атаки" на його резиденцію на Валдаї.