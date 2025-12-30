logo_ukra

BTC/USD

87854

ETH/USD

2972.71

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією МЗС України викрило велику брехню Росії: що не так з "атакою" на резиденцію Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

МЗС України викрило велику брехню Росії: що не так з "атакою" на резиденцію Путіна

Андрій Сибіга заявив, що Росія не надала жодних доказів "атаки" на резиденцію Путіна.

30 грудня 2025, 12:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерство закордонних справ України публічно спростувало твердження Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна. Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва не надала жодних доказів інциденту, а самі звинувачення є елементом інформаційної маніпуляції.

МЗС України викрило велику брехню Росії: що не так з "атакою" на резиденцію Путіна

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга відреагував на чергові заяви РФ щодо нібито "атаки" України по резиденції Путіна.

"Минув майже день, а Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію Путіна". І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було", — вказує Сибіга.

Показово, що у Кремлі уникають конкретики. Речник Путіна Дмитро Пєсков фактично визнав відсутність доказів атаки, заявивши, що "у таких випадках докази не є обов’язковими", якщо безпілотники нібито були знищені системами ППО. 

Також Сибіга у своєму повідомленні закликав всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені твердження з Кремля. За його словами "безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств і брехні". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що три країни рішуче засудили "атаку" на резиденцію Путіна попри відсутність доказів існування такої. В МЗС висловили розчарування та стурбованість таким кроком ОАЕ, Індії та Пакистану, адже жодна країна не відреагувала, коли справжня російська ракета влучила в будівлю уряду України 7 вересня 2025 року.

Також "Коментарі" писали, що Пєсков відмовився розкривати, де перебував Путін у момент заявленої Кремлем "атаки" на його резиденцію на Валдаї.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2005930216728781169
Теги:

Новини

Всі новини