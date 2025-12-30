logo

МИД Украины разоблачило большую ложь России: что не так с "атакой" на резиденцию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД Украины разоблачило большую ложь России: что не так с "атакой" на резиденцию Путина

Андрей Сибига заявил, что Россия не предоставила никаких доказательств "атаки" на резиденцию Путина.

30 декабря 2025, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины публично опровергло утверждение России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва не предоставила никаких доказательств инцидента, а сами обвинения являются элементом информационной манипуляции.

МИД Украины разоблачило большую ложь России: что не так с "атакой" на резиденцию Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отреагировал на очередные заявления РФ по поводу якобы "атаки" Украины по резиденции Путина.

"Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких убедительных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию Путина". И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было", — указывает Сибига.

Примечательно, что в Кремле избегают конкретики. Спикер Путина Дмитрий Песков фактически признал отсутствие улик атаки, заявив, что "в таких случаях доказательства не являются обязательными", если беспилотники якобы были уничтожены системами ПВО.

Также Сибига в своем сообщении призвал все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные утверждения из Кремля. По его словам, "безосновательные манипулятивные заявления России лишь подыгрывают российской пропаганде и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны решительно осудили "атаку" на резиденцию Путина, несмотря на отсутствие доказательств существования такой. В МИД выразили разочарование и обеспокоенность таким шагом ОАЭ, Индии и Пакистана, поскольку ни одна страна не отреагировала, когда настоящая российская ракета попала в здание правительства Украины 7 сентября 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что Песков отказался раскрывать, где находился Путин в момент заявленной Кремлем "атаки" на его резиденцию на Валдае.



Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2005930216728781169
