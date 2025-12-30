МИД Украины разоблачило большую ложь России: что не так с "атакой" на резиденцию Путина

Министерство иностранных дел Украины публично опровергло утверждение России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва не предоставила никаких доказательств инцидента, а сами обвинения являются элементом информационной манипуляции.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отреагировал на очередные заявления РФ по поводу якобы "атаки" Украины по резиденции Путина.

"Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких убедительных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию Путина". И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было", — указывает Сибига.

Примечательно, что в Кремле избегают конкретики. Спикер Путина Дмитрий Песков фактически признал отсутствие улик атаки, заявив, что "в таких случаях доказательства не являются обязательными", если беспилотники якобы были уничтожены системами ПВО.

Также Сибига в своем сообщении призвал все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные утверждения из Кремля. По его словам, "безосновательные манипулятивные заявления России лишь подыгрывают российской пропаганде и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны решительно осудили "атаку" на резиденцию Путина, несмотря на отсутствие доказательств существования такой. В МИД выразили разочарование и обеспокоенность таким шагом ОАЭ, Индии и Пакистана, поскольку ни одна страна не отреагировала, когда настоящая российская ракета попала в здание правительства Украины 7 сентября 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что Песков отказался раскрывать, где находился Путин в момент заявленной Кремлем "атаки" на его резиденцию на Валдае.