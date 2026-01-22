Мрії Путіна не здійснитися: зачистку якого міста завершують ЗСУ

У Куп'янську Харківської області завершується операція із зачистки міста від російських окупаційних військ. Ворожі підрозділи утримують лише кілька кварталів, де залишаються окремі осередки опору. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник управління комунікацій Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, йдеться про кілька груп противника загальною чисельністю близько 50 осіб. Військовий наголосив, що ситуація розвивається на користь Сил оборони, а повне звільнення міста є питанням найближчого часу.

"Це вже досить швидка перспектива, але давайте дочекаємося завершення", — зазначив Трегубов.

Він також прокоментував нещодавні заяви одного з російських генералів, який стверджував, що війська РФ нібито присутні у всіх районах Куп'янська. За словами речника, такі твердження не мають нічого спільного з реальністю.

"Людина просто увійшла до режиму відриву від реальності. Втрати настільки очевидні, що їх неможливо приховати навіть російській аудиторії. Більше того, самі російські військові кореспонденти визнають, що Куп'янська для них втрачена", — заявив спікер.

Трегубов додав, що російські сили продовжують безуспішні спроби обійти місто. Зокрема, противник намагався просунутися на схід від Куп'янська за річкою, а також атакувати з північного напрямку, проте всі ці дії не принесли результату. Втрачені позиції, за його словами, повернути буде вкрай складно, незважаючи на спроби ворога.

Військовий наголосив, що ситуація на напрямі залишається під контролем Сил оборони України, а подальший розвиток подій залежатиме від темпів завершення зачистки та стабілізації обстановки у місті.

Про це він сказав під час наради на пункті управління угруповання військ "Захід", де заслухав доповіді командування про поточну обстановку, дії військ на лінії бойового зіткнення у зонах відповідальності та характер дій противника.



