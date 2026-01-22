logo

Мечте Путина не сбыться: зачистку какого города завершают ВСУ

В Купянске остаются лишь разрозненные очаги сопротивления, несмотря на заявления РФ о «полном контроле»

22 января 2026, 14:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Купянске Харьковской области завершается операция по зачистке города от российских оккупационных войск. Вражеские подразделения удерживают лишь несколько кварталов, где остаются отдельные очаги сопротивления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер управления коммуникаций Объединённых сил Виктор Трегубов.

Мечте Путина не сбыться: зачистку какого города завершают ВСУ

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о нескольких группах противника общей численностью около 50 человек. Военный подчеркнул, что ситуация развивается в пользу Сил обороны, а полное освобождение города является вопросом ближайшего времени. 

"Это уже довольно быстрая перспектива, но давайте дождемся завершения", — отметил Трегубов.

Он также прокомментировал недавние заявления одного из российских генералов, утверждавшего, что войска РФ якобы присутствуют во всех районах Купянска. По словам спикера, такие утверждения не имеют ничего общего с реальностью. 

"Человек просто вошел в режим отрыва от реальности. Потери настолько очевидны, что их невозможно скрыть даже для российской аудитории. Более того, сами российские военные корреспонденты признают, что Купянск для них потерян", — заявил спикер.

Трегубов добавил, что российские силы продолжают безуспешные попытки обойти город. В частности, противник пытался продвинуться восточнее Купянска за рекой, а также атаковать с северного направления, однако все эти действия не принесли результата. Утраченные позиции, по его словам, вернуть будет крайне сложно, несмотря на продолжающиеся попытки врага.

Военный подчеркнул, что ситуация на направлении остается под контролем Сил обороны Украины, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от темпов завершения зачистки и стабилизации обстановки в городе.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов снова сделал заявления об оккупации города Купянск в Харьковской области и еще ряде населенных пунктов.

Об этом он сказал во время совещания на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.




