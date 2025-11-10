Москва «зливає» гауляйтера Балицького – на Запоріжжі вибухнув конфлікт серед окупантів

На тимчасово окупованій частині Запорізької області розгорівся відкритий конфлікт між представниками окупаційної адміністрації. Євген Балицький, призначений Кремлем "гауляйтером" регіону, підписав "указ" про звільнення Ганни Катющенко з так званої "виборчої комісії". Як з’ясувалося, він зробив це без погодження з Центральною виборчою комісією Росії – що викликало жорстку реакцію Москви.

Кремль хоче усунути гауляйтера Балицького

Про це повідомляє Центр Національного спротиву. У відповідь ЦВК РФ звернулася до Генеральної прокуратури, а федеральні ЗМІ почали дистанціюватися від Балицького. За даними ЦНС, цей інцидент став приводом для масштабної кампанії дискредитації так званого "губернатора". У російському інформаційному полі активізувалися Володимир Рогов і депутат Держдуми Олександр Хінштейн: перший розігрує шоу "викриттів", другий публічно дорікає Балицькому "непрофесійністю". Це чіткий сигнал із Москви – гауляйтера готують до усунення.

Тим часом у Мелітополі посилилася боротьба за контроль над фінансовими потоками. Окупаційні чиновники згадують старі пости, "знаходять" незадекларовані кошти та поширюють чутки про відставку. За внутрішніми кремлівськими рейтингами лояльності Балицький нині займає останнє місце серед усіх призначених Росією "губернаторів".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що в немилість Путіна впав і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Після зриву саміту США і Росії в Будапешті міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров опинився в немилості в Кремля, оскільки саме його вважають винуватцем дипломатичної невдачі.