На временно оккупированной части Запорожской области разгорелся открытый конфликт между представителями оккупационной администрации. Евгений Балицкий, назначенный Кремлем "гауляйтером" региона, подписал "указ" об увольнении Анны Катющенко из так называемой избирательной комиссии. Как выяснилось, он сделал это без согласования с Центральной избирательной комиссией России – что вызвало жесткую реакцию Москвы.

Кремль хочет устранить гауляйтера Балицкого

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В ответ ЦИК РФ обратился в Генеральную прокуратуру, а федеральные СМИ начали дистанцироваться от Балицкого. По данным ЦНС, этот инцидент стал поводом для масштабной кампании по дискредитации так называемого "губернатора". В российском информационном поле активизировались Владимир Рогов и депутат Госдумы Александр Хинштейн: первый разыгрывает шоу "разоблачений", второй публично упрекает Балыцкого в "непрофессионализме". Это четкий сигнал из Москвы – гауляйтера готовят к устранению.

Между тем, в Мелитополе усилилась борьба за контроль над финансовыми потоками. Оккупационные чиновники вспоминают старые посты, "находят" незадекларированные средства и распространяют слухи об отставке. По внутренним кремлевским рейтингам лояльности Балицкий сейчас занимает последнее место среди всех назначенных Россией "губернаторов".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в немилость Путина упал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. После срыва саммита США и России в Будапеште министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался в немилости у Кремля, поскольку именно он считается виновником дипломатической неудачи.