Москва вимагає виведення військ ЗСУ з Донбасу: чому заява Ушакова стала пасткою для Києва

Вивід військ із Донбасу, про що знову заявив помічник Путіна Ушаков, не є гарантією миру, а пасткою для України. Заява важлива не тим, що в ній сказано прямо, а тим, як саме сформульовані умови. Ключове слово не "мир", а "приостановятся". Тобто Росія не говорить про завершення війни. Вона говорить лише про тимчасове призупинення бойових дій після виконання Україною односторонньої вимоги. Це принципово різні речі. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Юрій Ушаков.

Експерт зазначає, друга важлива деталь. Ушаков не говорить про гарантії безпеки, міжнародний механізм контролю чи визнання кордонів. Він каже лише про "откроются перспективи обсуждения".

"Тобто після відведення військ Україна отримує не мир, а лиш право почати нові переговори. Це класична модель примусу через паузу. Схема виглядає так: 1. Україна відходить із територій. 2. Росія отримує оперативну і політичну перевагу. 3. Бойові дії лише "призупиняються". 4. Москва починає висувати нові умови. 5. У будь-який момент війна поновлюється вже з гірших для України позицій", – зазначив аналітик.

За його словами, фактично йдеться не про мирну угоду, а про створення сірої зони нестабільності. Аналог того, що Росія робила в Чечні. Тоді теж росіяни говорили про "врегулювання", але замість миру звинуватили Чечню у зриві переговорів і розпочали чергову війну.

Експерт наголошує, є ще одна важлива річ. Якщо держава погоджується вивести війська під тиском без чітких юридичних гарантій, це створює прецедент. Агресор бачить, що військовий шантаж працює. Після цього вимоги не зменшуються, а ростуть.

"Тому проблема не лише в територіях. Проблема у формулюванні логіці процесу. Росія пропонує не формулу миру, а формулу керованої паузи, де право на відновлення війни залишається за Москвою. Тому ті, хто вважає що вивід військ із Донбасу призведе до миру – помиляються. Сподіваюсь після заяви Ушакова вони це нарешті зрозуміють", – резюмував політтехнолог.

