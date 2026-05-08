Москва требует вывода войск ВСУ из Донбасса: почему заявление Ушакова стало ловушкой для Киева

Вывод войск из Донбасса, о чем снова заявил помощник Путина Ушаков, не гарантия мира, а ловушка для Украины. Заявление важно не тем, что в нем сказано прямо, а тем, как именно сформулированы условия. Ключевое слово не "мир", а "приостановится". То есть Россия не говорит о завершении войны. Она говорит лишь о временном приостановлении боевых действий после выполнения Украиной одностороннего требования. Это принципиально разные вещи. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Эксперт отмечает, что вторая важная деталь. Ушаков не говорит о гарантиях безопасности, международном механизме контроля или признании границ. Он говорит лишь об "откроющихся перспективах обсуждения".

"То есть после отвода войск Украина получает не мир, а только право начать новые переговоры. Это классическая модель принуждения из-за паузы. Схема выглядит следующим образом: 1. Украина уходит с территорий. 2. Россия получает оперативное и политическое преимущество. 3. Боевые действия только "приостанавливаются". 4. Москва начинает выдвигать новые условия. 5. В любой момент война возобновляется уже с худших для Украины позиций", – отметил аналитик.

По его словам, фактически речь идет не о мирном соглашении, а о создании серой зоны нестабильности. Аналог того, что Россия делала в Чечне. Тогда тоже россияне говорили об урегулировании, но вместо мира обвинили Чечню в срыве переговоров и начали очередную войну.

Эксперт отмечает, есть еще одна важная вещь. Если правительство соглашается вывести войска под давлением без четких юридических гарантий, это делает прецедент. Агрессор видит, что военный шантаж работает. После этого требования не убавляются, а растут.

"Поэтому проблема не только в территориях. Проблема в формулировании логики процесса. Россия предлагает не формулу мира, а формулу управляемой паузы, где право на восстановление войны остается за Москвой. Поэтому те, кто считает вывод войск из Донбасса приведет к миру – ошибаются. Надеюсь после заявления Ушакова они это наконец-то поймут", – резюмировал политтехнолог.

