Москва требует вывода войск ВСУ из Донбасса: почему заявление Ушакова стало ловушкой для Киева

Кравцев Сергей
Вывод войск из Донбасса, о чем снова заявил помощник Путина Ушаков, не гарантия мира, а ловушка для Украины. Заявление важно не тем, что в нем сказано прямо, а тем, как именно сформулированы условия. Ключевое слово не "мир", а "приостановится". То есть Россия не говорит о завершении войны. Она говорит лишь о временном приостановлении боевых действий после выполнения Украиной одностороннего требования. Это принципиально разные вещи. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Эксперт отмечает, что вторая важная деталь. Ушаков не говорит о гарантиях безопасности, международном механизме контроля или признании границ. Он говорит лишь об "откроющихся перспективах обсуждения".
По его словам, фактически речь идет не о мирном соглашении, а о создании серой зоны нестабильности. Аналог того, что Россия делала в Чечне. Тогда тоже россияне говорили об урегулировании, но вместо мира обвинили Чечню в срыве переговоров и начали очередную войну.
Эксперт отмечает, есть еще одна важная вещь. Если правительство соглашается вывести войска под давлением без четких юридических гарантий, это делает прецедент. Агрессор видит, что военный шантаж работает. После этого требования не убавляются, а растут.
