Москва вимагає капітуляції замість миру: у США розкрили справжню мету Кремля

Російське керівництво продовжує демонструвати відсутність готовності до реальних мирних переговорів щодо України, наполягаючи на виконанні власних максималістських вимог. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Експерти звертають увагу на публікацію Лаврова, в якій він розкритикував спільні пропозиції України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо врегулювання війни. Ініціатива передбачала припинення вогню, поновлення переговорного процесу та фіксацію поточної лінії фронту як відправної точки для подальших дипломатичних обговорень.

Однак у Москві ці пропозиції були відкинуті. Більше того, російська сторона назвала їх ультиматумом і знову поставила під сумнів участь європейських держав у мирному процесі. Лавров заявив, що Європа не може виступати посередником, оскільки надає військову підтримку Україні.

У ISW зазначають, що подібна позиція Кремля не є новою. Протягом останніх років російська влада систематично намагається виключити європейські країни з переговорних форматів, водночас представляючи США та Росію як головних учасників обговорення майбутнього України.

Окрему увагу аналітики приділяють тому факту, що Київ неодноразово демонстрував готовність до переговорів на найвищому рівні. Зокрема, президент Володимир Зеленський публічно пропонував провести пряму зустріч із Володимиром Путіним для обговорення шляхів припинення війни. Проте Москва продовжує ухилятися від таких контактів.

На думку експертів ISW, нинішня стратегія Кремля свідчить про те, що Росія не зацікавлена у компромісному врегулюванні. Натомість Москва продовжує просувати вимоги, які передбачають фактичне визнання її політичних та військових цілей.

Аналітики також звернули увагу на заяви російських чиновників про нібито існуючі домовленості між Москвою та Вашингтоном після саміту на Алясці у 2025 році. При цьому жодних офіційних документів, які б підтверджували такі угоди, опубліковано не було. У ISW вважають, що Кремль використовує цю невизначеність для просування власних наративів та збереження простору для подальшого тиску на Україну та її союзників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Москві заговорили про новий поворот: Лавров натякнув на зміну позиції Трампа щодо України.



