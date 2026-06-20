Москва требует капитуляции вместо мира: в США раскрыли истинную цель Кремля

Российское руководство продолжает демонстрировать отсутствие готовности к реальным мирным переговорам по Украине, настаивая на выполнении собственных максималистских требований. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание на публикацию Лаврова, в которой он раскритиковал совместные предложения Украины, Франции, Германии и Великобритании по урегулированию войны. Инициатива предусматривала прекращение огня, возобновление переговорного процесса и фиксацию текущей линии фронта как отправной точки для дальнейших дипломатических обсуждений.

Однако в Москве эти предложения были фактически отвергнуты. Более того, российская сторона назвала их ультиматумом и вновь поставила под сомнение участие европейских государств в мирном процессе. Лавров заявил, что Европа не может выступать посредником, поскольку оказывает военную поддержку Украине.

В ISW отмечают, что подобная позиция Кремля не является новой. На протяжении последних лет российские власти систематически пытаются исключить европейские страны из переговорных форматов, одновременно представляя США и Россию как главных участников обсуждения будущего Украины.

Отдельное внимание аналитики уделяют тому факту, что Киев неоднократно демонстрировал готовность к переговорам на высшем уровне. В частности, президент Владимир Зеленский публично предлагал провести прямую встречу с Владимиром Путиным для обсуждения путей прекращения войны. Однако Москва продолжает уклоняться от подобных контактов.

По мнению экспертов ISW, нынешняя стратегия Кремля свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в компромиссном урегулировании. Вместо этого Москва продолжает продвигать требования, которые предусматривают фактическое признание ее политических и военных целей.

Аналитики также обратили внимание на заявления российских чиновников о якобы существующих договоренностях между Москвой и Вашингтоном после саммита на Аляске в 2025 году. При этом никаких официальных документов, подтверждающих такие соглашения, опубликовано не было. В ISW считают, что Кремль использует эту неопределенность для продвижения собственных нарративов и сохранения пространства для дальнейшего давления на Украину и ее союзников.

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